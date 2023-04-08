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Andrea Pirlo: “Fenerbahçe maçını kayıpsız geçmek istiyoruz”

08.04.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyleyerek, “Bu maçı kayıpsız geçmek istiyoruz” dedi. Hakemlerin maç içerisinde takım performanslarından çok daha fazla konuşulduğunu da dile getiren Pirlo, “Hakemler sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada eleştiriliyor” dedi.

Andrea Pirlo: “Fenerbahçe maçını kayıpsız geçmek istiyoruz”

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’ndeki antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Önemli bir maça çıkacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız. Rakibimiz ligde aldığı sonuçlardan dolayı zor bir periyottan geçiyor diyebiliriz. İyi oyunculardan kurulu kaliteli bir ekipler. Biz de takım olarak iyi bir dönemden geçiyoruz ve bu durumu devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum” dedi.
"Böylesine büyük ve ligin gidişatını değiştirebilecek maçların ana konusu hakemler olmamalı" diyen Andrea Pirlo, “Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Güzel, seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“FORMAYI HAKEDEN TÜM PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRİYORUZ”

Kadroda tercih edebileceği birçok oyuncusu olduğunu söyleyen Pirlo, “Milli takımdan ve yurt dışından dönen arkadaşlarımız oldu. Yorgun olan oyuncularım da vardı. İstanbulspor karşısında o yüzden böyle bir kadro seçeneğimiz oldu. Rayyan Baniya’nın ufak bir sakatlığı vardı. Bu sebeple kendisini riske etmek istemedim. Bruno da antrenmanlarda iyi bir performans sergiliyordu. Onu da görmek istiyorduk. Böyle bir şansı hak ediyordu ve bence iyi değerlendirdi. Elimizdeki formda oyuncularla kendi oyunumuzu sahaya yansıtacak bir kadro seçimi ile Fenerbahçe karşısına çıkıp galip gelmek istiyoruz” diye konuştu.

“HAKEMLER SADECE BURADA DEĞİL TÜM DÜNYA’DA KONUŞULUYOR”

Saha içerisinde hakem kararlarına değil takım performanslarına odaklanılması gerektiğini dile getiren İtalyan teknik direktör, “Hakemler sadece Türkiye’de değil bütün liglerde konuşuluyor. Bazı maçlarda hekem konuşmak kaybeden takım için mazerete de dönebiliyor. Ama biz elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz. Eminim hakemlerde minimum hata ile maçları yönetmeye çalışıyorlar. Biz de kendi işimize bakıyoruz. Onlarda kendi işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

“HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA FENERBAHÇE MAÇINI KAYIPSIZ GEÇMEK İSTİYORUZ”

Sarı-lacivertli ekibin derbi maçında Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyet hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Andrea Pirlo, “Rakibimiz son maçlarından dolayı kızgınlar, bundan eminim. Bu maçta ona göre sahaya çıkıp galip gelerek işleri yoluna koymak istiyorlar. Biz de ekip olarak iyi hazırlanıyoruz ve hedeflerimiz doğrultusunda galip gelip yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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