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Andrea Pirlo: Paul Pogba, Juventus'a dönerse şaşırmam

İTALYA HABERLERİ  | 14.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

Juventus'un eski yıldızı Andrea Pirlo, Paul Pogba'nın Manchester United'dan ayrılarak Juventus'a dönebileceğini belirtti. Pirlo, "Pogba'nın da geri dönüşü beni şaşırtmaz. Juventus her zaman pozisyonunun en iyilerini transfer eder" dedi.

Andrea Pirlo: Paul Pogba, Juventus'a dönerse şaşırmam

Son olarak ABD ekiplerinden New York City forması giyerek futbol hayatını noktalayan İtalya Milli Takımı'nın efsane ismi Andrea Pirlo, Tuttosport'a açıklamalarda bulundu.

2011-2015 yılları arasında Juventus formasını terleten Pirlo, Juventus'a geri dönmek istediği iddia edilen Paul Pogba ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bonucci de pozisyonunun en iyilerindendi ve geri döndü. Pogba'nın da geri dönüşü beni şaşırtmaz. Juventus her zaman pozisyonunun en iyilerini transfer eder."

Paul Pogba, 2016 yılında 105 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

İtalyan devinin yeni transferi Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Pirlo, "Ronaldo'nun tek forvet oynamak isteyip istemediğinden emin değilim. Birisiyle oynamaya ihtiyacı var. Bu görev için ideal isim Mandzukic" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
andrea pirlo juventus Manchester United

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