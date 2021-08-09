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Andreas Cornelius, Trabzonspor'da

09.08.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, uzun süredir gündeminde bulunan golcü Andreas Cornelius transferinde mutlu sona ulaştı.

Andreas Cornelius, Trabzonspor'da

Trabzonspor forvet transferine nokta koydu. Bordo-mavililer, uzun zamandır gündeminde olan Andreas Cornelius'u renklerine bağladığını duyurdu.

28 yaşındaki oyuncunun kulübü Parma'ya taksitler halinde 5 milyon 100 bin Euro teklif eden Fırtına, Danimarkalı futbolcuya da 4 yıllık sözleşme önerdi. Eşit taksitlerle ödenecek bonservis için anlaşma sağlandı. Kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500 bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücret var.

İTALYA'YA ÖZEL UÇAK

Yıldız futbolcunun menajeri Trabzon'a gelmiş ve Facetime ile oyuncuyla görüşüp, buradan ev bakmıştı. Bordo-mavililer de bugün Cornelius için İtalya'ya özel uçak gönderdi. Cornelius'un uçağının bugün 17.00'de Trabzon'da olması bekleniyor.


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Trabzonspor
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