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Andres Iniesta, İspanya milli takımını bıraktı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 01.07.2018 23:21 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi Rusya'ya penaltılar sonucu elenen ve turnuvaya veda eden İspanya'da Andres Iniesta, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Andres Iniesta, İspanya milli takımını bıraktı!

34 yaşındaki Andres Iniesta, İspanya Milli Takımı’yla bugüne kadar 131 maçta forma giydi, 13 gol kaydetti. Iniesta, 2010 Dünya Kupası’nda finalde Hollanda karşısında atılan galibiyet golünü kaydetmiş ve İspanya Milli Takımı’na ilk Dünya Kupası’nı getirmişti.

Iniesta, maç sonunda yaptığı açıklamada “Bu benim İspanya formasıyla son maçımdı. Harika dönem sona erdi.” ifadelerini kullandı. İspanya’nın en üst profesyonel futbol ligi olan La Liga’nın resmi hesabından da Iniesta paylaşımı yapıldı. La Liga, Iniesta’ya teşekkür etti.

Altyapısından yetiştiği, Barcelona’da A takımda 674 maça çıktığı ve 32 kupa kazandığı Barcelona Kulübüne mayıs ayında gözyaşlarıyla veda eden İspanyol futbolcu Iniesta, Katalan temsilcisinde 9 La Liga, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Iniesta, Japonya ekiplerinden Vissel Kobe’ye transfer olmuştu.

Dün oynanan Fransa - Arjantin maçının ardından Arjantinli Javier Mascherano ve Lucas Biglia da milli takım kariyerlerini noktalamıştı.

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andres iniesta ispanya milli takımı

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