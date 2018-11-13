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Dünyaca ünlü yıldız çırılçıplak şekilde röportaj verdi!

İSPANYA HABERLERİ  | 13.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Barcelona ve İspanya'nın efsane isimlerinden Andres Iniesta, jakuzide çırılçıplak şekilde röportaj vererek bir ilke imza attı. Bu olay İspanya'da güne damga vurdu.

Dünyaca ünlü yıldız çırılçıplak şekilde röportaj verdi!

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanelerinden ve şu anda kariyerini Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Andres Iniesta, eşi benzeri görülmemiş bir röportaja imza attı.

Vatandaşı Jesus Calleja'nın İspanya'da yayınlanan televizyon programı için kameraların karşısına geçen Iniesta, Calleja ile birlikte çırılçıplak şekilde jakuziye girdi.

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34 yaşındaki futbolcu kariyeri ve özel hayatıyla ilgili tüm detayları anlattığı röportaj yapılış şekliyle İspanya'da güne damga vuran olaylardan biri oldu. (Fanatik)


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Anahtar Kelimeler:
andres iniesta barcelona Vissel Kobe Jesus Calleja

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