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Andriy Shevchenko dönemi sona erdi

01.08.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Andriy Shevchenko ile yollar ayrıldı.

Andriy Shevchenko dönemi sona erdi

Shevchenko, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna Futbol Federasyonu ile birlikteliğimiz sona erdi. Milli takımda 5 yıl geçirdim. Modern futbol oynayabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik. Federasyon başkanı, yönetim kurulu, taraftar ve futbolculara minnettarım. Futbolumuzun rekabetçi, üretken ve heyecan verici olabileceğini kanıtladık." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea'de forma giyen Shevchenko, 2016'da Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçerek teknik direktörlüğe başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Ukrayna Milli Futbol Takımı
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