Andropoz dizisindeki Halit rolüyle gündem oldu! Engin Günaydın'dan Tamer Karadağlı'ya övgü: Kendisine hayran bıraktı

Andropoz dizisiyle gündemde olan ünlü oyuncu Engin Günaydın, Socrates Dergi'nin YouTube kanalında Mehmet Demirkol'un konuğu oldu. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, senaryosunu kendisinin yazdığı Andropoz dizisinde Tamer Karadağlı, Derya Karadaş, Turgut Tunçalp, Gülçin Santırcıoğlu, Şebnem Hassanisoughi, Yuliia Sobol ve Doğa Zeynep Doğuşlu'yla birlikte başrolde oynayan Günaydın, dizi hakkında açıklamalar yaptı.

"TAMER SETTE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI"

Andropoz'daki rolün Tamer Karadağlı olduğu için önemli bir hale geldiğini ifade eden Engin Günaydın şunları ifade etti:



"İzmir'e giderken tamer Karadağlı'nın yer aldığı bir reklam afişi görüyordum. 'Geçerken acaba Tamer olur mu?' diye düşünüyordum.

Belki o fotoğraf iç dünyama çok girdi ve öyle yazdım. Tamer'in o role çok uygun olduğunu düşünüyordum ve beni çok heyecanlandırıyordu. Tamer aslında rolü reddetti istemedi. Sonrasında konuştuk ve kabul etmesine çok sevindim. Çünkü Tamer olduğunda o rolün çok önemli bir hale geleceğini düşündüm ve öyle de oldu. Harika oldu çok güzel oynadı. Kendisine sette hayran bıraktı"

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Altın Portakal ödüllerinde Nihal Yalçın'a karşı tavırları nedeniyle uzun süre eleştirilen Tamer Karadağlı'nın dizide oynamasına ise bazı izleyiciler tepki göstermişti. Andropoz'da şiveli konuşması ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken Halit'i canlandıran Karadağlı'nın oyunculuk performansı ise sosyal medyada gündem olmuştu. Diziyi izleyenlerden bazıları 55 yaşındaki oyuncunun performansına övgüler yağdırırken, bazı izleyiciler ise Karadağlı'yı başarısız bulduklarını ifade etti.

ALTIN PORTAKAL'DA NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sene düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar göstermişti. Hatta bir süre sonra ise dayanamayarak oyuncuya ödülünü uzatmıştı. Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti. Günlerce konuşulan görüntülere siyaset ve sanat camiasından tepki yağmıştı.





