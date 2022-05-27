Andy Carroll, evliliğine 1 hafta kala yatakta basıldı! Açıklaması çok komik: Şakaydı

33 yaşındaki İngiliz forvet Andy Carroll yine gündeme oturdu. Oynadığı futboldan çok sakatlıklarıyla tanınan Carroll, bu kez de saha dışı hayatıyla konuşuluyor. 1 hafta sonra evlenmeye hazırlanan Andy Carroll, bekarlığa veda partisinde skandal bir olaya imza attı.

AYNI YATAKTA BERABER...

Arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenleyen Andy Carroll hayatının hatasını yaptı. Taylor Jane Wilkey ile aynı yatakta basılan İngiliz futbolcu sosyal medyada gündem oldu. İkisinin de çıplak olduğu bazı fotoğrafların da servis edilmesinin ardından Taylor Jane Wilkey'den flaş bir açıklama geldi.

"BORNOZUMU ÇIKARIP 3 KİŞİYLE..."

Andy Carroll ile aynı yatakta poz veren Taylor Jane Wilkey, fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu. Odada tek olmadıklarını belirten Taylor Jane Wilkey, "Üstümde bornoz vardı ve şaka amaçlı çekilen bir fotoğraftı. Odada yalnız değildik ve 1 kişi daha vardı. Bornozumu çıkarıp 3 kişiyle birlikte olmamı bekleyenlere gerçekten gülüyorum. Tamamen şaka amaçlı çektiğimiz bir fotoğrafı." dedi. Bu açıklamaya İngilizler inanmadı ve Andy Carroll'ın evliliğinin bozulması an meselesi...



