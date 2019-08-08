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Andy Carroll, Newcastle United'a geri döndü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.08.2019 21:21 | Son Güncelleme

Premier Lig ekibi Newcastle United, West Ham United'dan ayrılan golcü futbolcu Andy Carroll'ı transfer etti.

Andy Carroll, Newcastle United'a geri döndü

Newcastle United Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz futbolcu Carroll ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kariyerine başladığı kulübe 8 yıl sonra dönen 30 yaşındaki Carroll, geçen sezon fazla forma şansı bulamadığı West Ham United'da 14 maça çıktı ve bir gol attı.


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Andy Carroll Newcastle United

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