SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda

Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.08.2020 12:00 | Son Güncelleme

Western & Southern Açık'ta mücadele eden tenisçiler Andy Murray ve Serena Williams, üçüncü turda elendi.

Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada, dünya klasmanında 129. sıraya kadar gerileyen Murray, Kanadalı Milos Raonic ile karşılaştı.

Rakibinin kendisine karşı 8 maçlık galibiyet serisine son veren Raonic, mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek kadınlarda ABD Açık'ta kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğu için mücadele etmeye hazırlanan 38 yaşındaki Serena Williams, dünya 21 numarası Yunan Maria Sakkari'ye 7-5, 6-7 ve 1-6'lık setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

DJOKOVİC VE OSAKA ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, ABD'li Tennys Sandgren'i 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka da Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek son 8 raket arasına kaldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Formula 1, İstanbul'a resmen geri döndüFormula 1, İstanbul'a resmen geri döndü
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Andy Murray ve Serena Williams'tan erken veda
Murray ve Williams'tan erken veda
Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü
Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü
Koronavirüs (Covid-19): Daily Telegraph, UEFA'nın Salı günü EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesini oylamasının beklendiğini yazdı
Koronavirüs (Covid-19): Daily Telegraph, UEFA'nın Salı günü EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesini oylamasının beklendiğini yazdı
ABD Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolculardan özür dileyerek istifa etti
ABD Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolculardan özür dileyerek istifa etti
Koronavirüs: İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel futbol 4 Nisan'a dek ertelendi
Koronavirüs: İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel futbol 4 Nisan'a dek ertelendi
Lionel Messi resmen Barcelona'dan ayrılmayı talep etti
Lionel Messi resmen Barcelona'dan ayrılmayı talep etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.