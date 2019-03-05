Dünyaca ünlü futbolcudan eşcinsellik ve Zlatan Ibrahimovic itirafı

Ajax'ta bir dönem Zlatan Ibrahimovic ile birlikte oynayan Hollandalı futbolcu Andy van der Meyde, Zlatan Ibrahimovic'i dudağından öptüğünü söyledi.
Bir televizyon programına katılan Andy van der Meyde, "Ajax'ta oynarken otobüste Zlatan'ın yanında otururdum. Bir keresinde eşcinsel eğilimler yaşadım ve onu dudağından öptüm. Birkaç saniye bana baktı ve sonra yumruklar attı" dedi.
Andy van der Meyde ile Zlatan Ibrahimovic, Ajax'ta 2001-2003 yılları arasında birlikte oynadı.
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