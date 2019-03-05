SPOR

Dünyaca ünlü futbolcudan eşcinsellik ve Zlatan Ibrahimovic itirafı

FUTBOL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Ajax, Inter ve Everton gibi takımlarda forma giyen Hollandalı eski futbolcusu Andy van der Meyde, kariyerinin ilk yıllarıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Van der Meyde, "Bir keresinde eşcinsel eğilimler yaşadım ve Zlatan Ibrahimovic'i öptüm" dedi.

Dünyaca ünlü futbolcudan eşcinsellik ve Zlatan Ibrahimovic itirafı

Ajax'ta bir dönem Zlatan Ibrahimovic ile birlikte oynayan Hollandalı futbolcu Andy van der Meyde, Zlatan Ibrahimovic'i dudağından öptüğünü söyledi.

Van der Meyde Zlatan Ibrahimovic

Bir televizyon programına katılan Andy van der Meyde, "Ajax'ta oynarken otobüste Zlatan'ın yanında otururdum. Bir keresinde eşcinsel eğilimler yaşadım ve onu dudağından öptüm. Birkaç saniye bana baktı ve sonra yumruklar attı" dedi.

Andy van der Meyde ile Zlatan Ibrahimovic, Ajax'ta 2001-2003 yılları arasında birlikte oynadı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Erzurumspor yeni hocasını buldu!Erzurumspor yeni hocasını buldu!
Kulüpler Birliği'nden La Liga çıkarmasıKulüpler Birliği'nden La Liga çıkarması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Andy van der Meyde zlatan ibrahimovic

En Çok Okunan Haberler

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Erzurumspor yeni hocasını buldu!

Erzurumspor yeni hocasını buldu!

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede 2 Türk var

UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede 2 Türk var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü futbolcudan eşcinsellik ve Zlatan Ibrahimovic itirafı

Dünyaca ünlü futbolcudan eşcinsellik ve Zlatan Ibrahimovic itirafı

Erzurumspor yeni hocasını buldu!

Erzurumspor yeni hocasını buldu!

Kulüpler Birliği Vakfı La Liga yöneticileriyle bir araya geliyor

Kulüpler Birliği'nden La Liga çıkarması

Yıldıray Baştürk: Şenol Güneş milli takım için doğru karar

Yıldıray'dan yıllar sonra gelen itiraf

Sakaryasporlu futbolcuların şikayeti sonrası Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı

Kesici aletin girdiği maçla ilgili flaş gelişme!

Futbolda bazı kurallar değişiyor

Futbolda bazı kurallar değişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.