Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı farklı galibiyetle kulüp tarihine geçti. Okan Buruk, hem eski rekoru geride bıraktı hem de ilginç bir tesadüfe imza attı.

GALATASARAY'DAN TARİHİ SERİ!

İHA

19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye sahasında mağlup olan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligdeki iç saha maçlarında bileği bükülmeyen bir takım haline geldi. Samsunspor karşısında da sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.

Bu sonuçla Galatasaray, kulüp tarihinin ligdeki en uzun iç saha yenilmezlik serisine imza attı.

OKAN BURUK, FATİH TERİM'İN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Galatasaray'ın daha önce yakaladığı 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi, Igor Tudor ve Fatih Terim dönemlerinde elde edilmişti. Tudor yönetiminde başlayan seri, Fatih Terim döneminde devam ederek 41 maça ulaşmıştı.

Okan Buruk ise Samsunspor galibiyetiyle bu seriyi 42 maça taşıdı ve kulüp tarihine geçti.

FATİH TERİM STADI'NDA İLGİNÇ TESADÜF

İHA

Rekorun kırıldığı karşılaşmanın oynandığı stat da dikkat çekici bir tesadüfe sahne oldu. Zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Okan Buruk, adını taşıyan statta Fatih Terim döneminin rekorunu geride bıraktı.

Üstelik Galatasaray'ın önceki 41 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren isim de o dönem Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk olmuştu. Tecrübeli teknik adam, yıllar sonra bu kez Fatih Terim'in rekorunu kırarak bir kez daha tarihe geçti.