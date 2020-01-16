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  4. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Elif Öngel, SANKO’da

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Elif Öngel, SANKO’da

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Elif Öngel, SANKO’da

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Elif Öngel, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı.
Dr. Öngel, 1985 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2009 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası İstanbul’da pratisyen hekim olarak devlet hizmet yükümlülüğü görevini tamamladı.
2011- 2013 yılları arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2013 - 2015 yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde uzmanlık eğitimini alan Dr. Öngel , 2015 yılında ABD Hackensack Üniversitesi Palyatif Bakım Departmanı’nda bir ay ziyaretçi doktor olarak bulundu. Devlet hizmet yükümlülüğünü 2015-2016 yılları arasında Manisa Kula Devlet Hastanesi’nde yerine getirdi.
2016 - 2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Yoğun Bakım yandal eğitimini alan Öngel, 2018 - 2019 yılları arasında ABD MD Anderson Kanser Merkezi Palyatif Bakım Departmanı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı.
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Avrupa Yoğun Bakım Derneği üyelikleri bulunan Öngel, 2017 yılında Türk Yoğun Bakım Derneği’nde Palyatif Bakım Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.
Evli olan Dr. Öngel, Ocak 2020 tarihi itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olarak çalışmaya başladı.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Anestezi, ameliyatın yapılmasına izin verecek şekilde hastanın bilincinin, ağrı duyusunun, reflekslerinin geri dönüşümlü olarak ortadan kaldırılması işlemidir. Anestezi uzmanı, ameliyata alınan hastanın operasyon öncesi değerlendirilip bilgilendirilmesi, operasyon süresince uyutulması, kalp, akciğer ve diğer hayati organların fonksiyonlarının takip edilmesi, ameliyat sonrası ağrının giderilmesi ve yoğun bakım reanimasyon ünitelerinde hastanın takip ve tedavisinden sorumludur.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde üç dalda hizmet verilmektedir. Bunlar, anesteziyoloji uygulamaları, yoğun bakım ve reanimasyon ünitesi ve ağrı tedavisi (Algoloji).
Başta anestezi uygulamasının 4 özel dalı olan kardiyovasküler cerrahi anestezisi, nöroanestezi, pediatrik anestezi, kadın doğum anestezisi olmak üzere klinikte tüm anestezi uygulamaları yapılabilmektedir.
Yoğun bakım ve reanimasyon ünitesi iki bağımsız üniteden oluşmaktadır. Her yatak kardiyak mönitör, ventilatör, infüzyon pompaları, aspiratör vb. teknik donanıma sahiptir. Antidekübit özelliğe sahiptir. Yoğun bakım ve benzeri reanimasyon ünitesinde mekanik ventilasyon desteğine ihtiyaç duyulan respiratuar bozukluklar başta olmak üzere travma, intoksikasyon (zehirlenmeler), sepsis, ARDS, şok, nöromusküler hastalıklar, serebrovasküler olaylar ve ameliyat sonrası yoğun bakım desteği gereken hastalar tedavi görmektedir.
Klinikte mekanik ventilasyon, girişimsel kardiyak monitörizasyon, hemofiltrasyon, hemodializ, cerrahi ve perkütan trakeostomi yapılabilmektedir. Dünyada, tüm modern yoğun bakım ünitelerinde yapılan her türlü işlemin gerçekleştirilebildiği ünitede, Gaziantep ve çevre illerden çok sayıda hasta tedavi edilmekte, hatta üniteye, üniversite hastanelerinden de hasta kabul edilmektedir.
Ağrı bölümünde, akut ve kronik (müzmin) ağrılar, multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmektedir. Bu amaçla intravenöz, intramusküler, spinal ve epidural hasta kontrollü analjezi, rejyonel bloklar, kalıcı pompa sistemleri uygulanabilmektedir. Ağrı Polikliniğinde en çok şeker ve kanser hastalarının ağrıları tedavi edilmektedir.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde Dr. Elif Öngel’in yanı sıra Prof. Dr. Güner Dağlı, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Baydilek, Dr. Öğr. Üyesi Betül Kocamer Şimşek, Dr. Öğr. Üyesi Soner Karadaş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykut Akyılmaz ve Dr. Damla Sarıgüney görev yapıyor.
SANKO Üniversitesi Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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