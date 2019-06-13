Angel Romero'nun menajerinden Galatasaray yalanlaması

Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen hücum oyuncusu Angel Romero'nun menajeri TFF Lisanslı Futbolcu Temsilcisi Kerem Solmaz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Solmaz, İstanbul kulüpleri ile resmi görüşmelere yarın başlayacaklarını dile getirdi.
Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Romero, Galatasaray ile anlaştı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Solmaz, "Haberler doğru değil, Galatasaray ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Transfer öngörüşmelerini yaptığımız İstanbul kulüpleri ile yarın resmi görüşmeler başlayacaktır" açıklamasını yaptı.
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