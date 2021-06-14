Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak velayet kararını temyize taşıdı

Angelina Jolie, boşandığı eşi Brad Pitt’e karşı velayet davasını kaybetmiş olsa da işin peşini bırakmıyor. 46 yaşındaki Jolie, mahkemenin Pitt’in talebi doğrultusunda ortak velayet kararı vermesi üzerine temyize başvurdu.

19 yaşında Maddox, 17 yaşında Pax, 16 yaşında Zahara, 15 yaşında Shiloh, 12 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne olmak üzere altı çocuğu bulunan Jolie ve Pitt, artık reşit olan Maddox dışında, beş çocuğun velayeti için sıkı bir mücadele içinde.

DURUŞMA 9 TEMMUZ'DA

Us Weekly’nin haberine göre, Jolie’nin temyiz başvurusu nedeniyle ünlü oyuncular, 9 Temmuz’da yeniden mahkemeye çıkacak.



Jolie ve 57 yaşındaki Pitt'in avukatlarına savunmalarını sunmaları için süre verilecek.

"HATALI KARAR" VURGUSU YAPACAK

Gazete, Jolie’nin Yargıç John Ouderkirk’ün "açık, geri döndürülebilir, önyargılı yasal hata" yaptığını göstermeyi hedeflediğini bildirdi.



Çocuklarının velayetinin tamamen kendisinde olması gerektiğini savunan Jolie’nin mahkemeye sunduğu dosyada şu ifadeler yer aldı:



"Yargıç Ouderkirk, Bayan Jolie'nin adil yargılanmasını reddetti ve çocukların sağlığı, güvenliği ve esenliği ile ilgili, davasını açmak için kritik olan kanıtlarını uygunsuz bir şekilde dışladı.”