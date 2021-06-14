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Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak velayet kararını temyize taşıdı

14.06.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt ile sürdürdükleri velayet mücadelesinde mahkemeden ‘ortak velayet’ kararı çıkmasının ardından temyize başvurdu. Kararın çocuklarının yüksek yararına hizmet etmediğini savunan Jolie, eski eşinin aile içi şiddet uyguladığına dair kanıtlar sunmaya hazırlanıyor.

Angelina Jolie, Brad Pitt ile ortak velayet kararını temyize taşıdı

Angelina Jolie, boşandığı eşi Brad Pitt’e karşı velayet davasını kaybetmiş olsa da işin peşini bırakmıyor. 46 yaşındaki Jolie, mahkemenin Pitt’in talebi doğrultusunda ortak velayet kararı vermesi üzerine temyize başvurdu.

Angelina Jolie, Brad Pitt

19 yaşında Maddox, 17 yaşında Pax, 16 yaşında Zahara, 15 yaşında Shiloh, 12 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne olmak üzere altı çocuğu bulunan Jolie ve Pitt, artık reşit olan Maddox dışında, beş çocuğun velayeti için sıkı bir mücadele içinde.

Angelina Jolie, Brad Pitt

DURUŞMA 9 TEMMUZ'DA

Us Weekly’nin haberine göre, Jolie’nin temyiz başvurusu nedeniyle ünlü oyuncular, 9 Temmuz’da yeniden mahkemeye çıkacak.

Angelina Jolie, Brad Pitt
Jolie ve 57 yaşındaki Pitt'in avukatlarına savunmalarını sunmaları için süre verilecek.

Angelina Jolie, Brad Pitt

"HATALI KARAR" VURGUSU YAPACAK

Gazete, Jolie’nin Yargıç John Ouderkirk’ün "açık, geri döndürülebilir, önyargılı yasal hata" yaptığını göstermeyi hedeflediğini bildirdi.

Angelina Jolie, Brad Pitt
Çocuklarının velayetinin tamamen kendisinde olması gerektiğini savunan Jolie’nin mahkemeye sunduğu dosyada şu ifadeler yer aldı:

Angelina Jolie, Brad Pitt
"Yargıç Ouderkirk, Bayan Jolie'nin adil yargılanmasını reddetti ve çocukların sağlığı, güvenliği ve esenliği ile ilgili, davasını açmak için kritik olan kanıtlarını uygunsuz bir şekilde dışladı.”

Angelina Jolie, Brad Pitt

Jolie’nin avukatları ayrıca, velayetin aile içi şiddet geçmişi olan bir kişiye verilmesinin çocuğun yüksek yararına zarar vereceğini belirterek, yargıcın, California mahkemeleri yasasının bir bölümünü "yeterince dikkate almadığını" da iddia etti.

Angelina Jolie, Brad Pitt
Mahkeme belgelerine göre Jolie, velayet mücadelesinde, eski eşinin aile içi şiddet uyguladığına dair kanıtlar sunmaya hazırlanıyor.
Angelina Jolie, Brad Pitt

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Angelina Jolie Brad Pitt
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