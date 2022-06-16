YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Angıt yavrularının yiyecek mesaisi

Angıt yavrularının yiyecek mesaisi

16.06.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angıt yavrularının yiyecek mesaisi

Sarıkamış'ta, yumurtadan yeni çıkan angıt yavruları sulak alanlarda yiyecek aradı.

Sarıçam ormanları ve doğal güzellikleriyle her mevsim doğa ile fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olan ilçe, birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

Yeşilbaş ördek, ibibik, saka ve balıkçıl gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Keklik Vadisi'ndeki küçük göletler, yumurtadan yeni çıkan angıt yavrularıyla renklendi.

Anneleriyle suda yiyecek ararken görüntülenen angıt yavruları, doğaya güzellik kattı.

Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir dalıcı ördek türü angıt, yaban kuşu olarak biliniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars, Ardahan ve Iğdır'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü kutlandıKars, Ardahan ve Iğdır'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü kutlandı
Mersin'de kontrolü yitirilen araç markete girdiMersin'de kontrolü yitirilen araç markete girdi
GÜNCELLEME - Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldüGÜNCELLEME - Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış

Kars Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
02:31
Sabah
04:29
Öğle
12:13
İkindi
16:12
Akşam
19:47
Yatsı
21:37
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.