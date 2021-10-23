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Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

23.10.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler dizisindeki "Seyfi" karakteriyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, sette ezberini okurken geçirdiği kalp krizi yüzünden 59 yaşında hayatını kaybetti. Ani ölümü ile sevenlerini yasa boğan Kuruçay'ın Seksenler dizisi setindeki son görüntüleri izleyenlerin boğazını düğümledi.

Darıca'da Seksenler dizisi setinde fenalaşan usta oyuncu Kemal Kuruçay, hemen hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kuruçay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seksenler dizisinin Seyfi’si Kemal Kuruçay hayatını kaybettiSeksenler dizisinin Seyfi’si Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

EZBERİNİ OKURKEN YERE YIĞILDI

Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerinde 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi. Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, "Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız" dedi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Kemal Kuruçay'ın çocuklarının Ankara'dan yola çıktığı, cenazeyi Ankara'ya götürerek burada toprağa verecekleri öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI

Öte yandan ani ölümüyle sevenleri yasa boğan Kemal Kuruçay'ın fenalaştığı Seksenler dizisinin setinden son görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Kuruçay'ın oyuncu arkadaşları ve set ekibiyle eğlenceli anları göze çarpıyor.

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