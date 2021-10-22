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Seksenler dizisinin Seyfi’si Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

22.10.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Kemal Kuruçay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kuruçay'ın TRT'de yayınlanan Seksenler dizisinin setinde kalp krizi geçirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Seksenler dizisinin Seyfi’si Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın TRT'nin sevilen dizisi Seksenler setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Başarılı oyuncu Kemal Kuruçay 2014 yılında da kalp krizi geçirmişti.

Daha önce de kalp krizi geçiren Kuruçay geçen mart ayında kendisi gibi kalbine yenilen “Seksenler”deki rol arkadaşı Rasim Öztekin’in ardından “Ah be Fethiciğim” mesajını atmıştı.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

AnkaraMüjdat Gezen sanat merkezi hocalarından ve kurucularındandır.
1989 yılından itibaren 90lı yılların başında TiyatrocuMehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular.

Kemal Kuruçay, esas 1996 yılında ATV'de yayınlanan "Gurbetçiler " adlı dizideki Cemil rolü ile tanındı ve sevildi.

Daha sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynadı. 2010 yılında Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır.

2014 yılında Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı yönetmeni ise Müfit Can Saçıntı olan "Mandıra Filozofu" adlı sinema filminde; Müfit Can Saçıntı,Rasim Öztekin, Begüm Öner, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu, ve Kemal Kuruçay paylaştı.

Film ve Dizileri:

2014 - Mandıra Filozofu (Sinema Filmi)
2012 - 2013 - Zengin Kız Fakir Oğlan (TV Dizisi)
2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)
2010 - Yasemince (Faysal) (TV Dizisi)
2010 - Harbi Define (Hoca) (Sinema Filmi)
2009 - Zoraki Başkan (Mürsel) (TV Dizisi)
2009 - Kutsal Damacana 2: İt Men (Ormandaki Adam 2) (Sinema Filmi)
2008 - Çorap Söküğü (TV Dizisi)
2008 - Sevgili Düşmanım (Cevahir) (TV Dizisi)
2008 - Pulsar (Tahir) (TV Dizisi)
2007 - Gemilerde Talim Var (TV Dizisi)
2007 - Baba Oluyorum (TV Dizisi)
2005 - İnadım İnat (TV Dizisi)
2005 - Çılgın Yuva (Feramis) (TV Dizisi)
2004 - En İyi Arkadaşım (İrfan) (TV Dizisi)
2003 - Şöhretler Kebapçısı (Oral) (TV Dizisi)
2003 - Ömerçip (Çaycı) (Sinema Filmi)
2003 - Sınırlı Aşk (Aleko) (TV Dizisi)
2003 - Büyükannenin Konağı (Ahçı Davut) (TV Dizisi)
2003 - Bizim Konak (Ahçı Davut) (TV Dizisi)
2002 - Zor Baba (Baba) (TV Dizisi)
2002 - Reyting Hamdi (Erol) (TV Dizisi)
1999 - Güvercin (Şoför) (TV Filmi)
1997 - Yasemince (Aşçı) (TV Dizisi)
1996 - Süt Kardeşler (TV Dizisi)
1996 - Gurbetçiler (Cemil) (TV Dizisi)
1995 - Melek Apartmanı (Sapık) (TV Dizisi)
1989 - İstanbul Bura mı? (Servet) (Video)


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