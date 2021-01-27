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Anıl Altan'dan Pelin Akil'e: Üçüncü çocuğu kendin yap!

27.01.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Anıl Altan'dan Pelin Akil'e: Üçüncü çocuğu kendin yap!

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil, "Üçüncü çocuğu istiyor musunuz?" sorusuna dikkat çeken bir karşılık verdi.

Dizi setinde tanışan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çiftin ikiz kızları Alin ve Lina, Nisan 2019'da dünyaya gelmişti.

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Sosyal medyayı aktif kullanan 34 yaşındaki güzel, kızlarının eğlenceli anlarını sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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Ünlü oyuncu, "İkiz annesi olmak çok zor, beni izleyen ikiz anneleri çok iyi bilir. Çünkü ayırmıyorsun, ayırmadığın için biri kucağındayken bir öptüğünde bırakıp, diğerini de öpüyorsun" demişti.

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"ANIL İSTEMİYOR"

Pelin Akil, "Üçüncü çocuğu istiyor musunuz?" sorusuna, "Neden olmasın? Gerçi Anıl istemiyor, 'git kendin yap' diyor! Alin ve Lina biraz büyüdükten sonra düşünüyorum" yanıtını verdi.
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"Tek korkum; yeniden ikiz bebek gelmesi" diyen ünlü oyuncu, "Kızlarım da benim gibi inatçı" şeklinde konuştu.

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