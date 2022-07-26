Animasyon ve Oyun Tasarımı mezunları ne iş yapar? Animasyon ve Oyun Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Animasyon ve oyun tasarımı bölümünü isteyen pek çok üniversite adayı, bölümün dersleri ve iş olanakları ile ilgili araştırma yapmaktadır. Animasyon ve oyun tasarımı mesleği kendine kariyer hedefi koyan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Animasyon ve oyun tasarımı mezunları için özellikle özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır.

Animasyon ve oyun tasarımı bölümü nedir?

Animasyon ve oyun tasarımı günümüzde iç içe geçmiş terimlerdir. Üniversitelerin animasyon ve oyun tasarımı bölümünü seçmek isteyen öğrencilerin görsel zekasının iyi olması gerekir. Animasyon sinema, resim, heykel gibi birçok farklı sanat disiplinini bünyesinde barındırır. Gelişen yazılım ve teknoloji alanı ile birlikte animasyonlar iki boyutlu ve üç boyutlu olabilir. Animasyon ve oyun tasarımı birleştiğinde ise günümüzde gelişen unreal engine gibi oyun motorlarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. Günümüzdeki oyunların daha gerçekçi olmasının ana sebebi ise gelişen oyun motorlarıdır.

Animasyon ve oyun tasarımı bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Animasyon ve oyun tasarımı bölümü dört yıllık bir lisans bölümüdür. Bölüm yazılım derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak tasarım dersleri içermektedir. Animasyon ve oyun tasarımı bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

Animasyon ve Oyun Tasarımına Giriş

Bilgisayarlı Grafiğe Giriş

Algı ve Tasarım Kavramları

Oyun Analizi

Kil ile Modelleme

Vektörel Çizim

Görsel Öyküleme

Dijital Boyamaya Giriş

Tasarımcılar için Eskiz Teknikleri

2 Boyutlu Animasyon

3 Boyutlu Animasyon

3 Boyutlu Modelleme, Dokulama ve Işıklandırma

Oyun Prodüksiyonu ve Prototiplendirme

3 Boyutlu Organik Modelleme

Üç Boyutlu Karakter Animasyonu

Bölüm Tasarımı ve Oyun Mekanikleri

Oyun Motorları ile Arayüz

Ses Tasarımı

Sanat Tasarım ve Kavramları

Animasyon ve oyun tasarımı mezunları ne iş yapar?

Animasyon ve oyun tasarımı bölümlerinden mezun olanlar, oyun şirketleri bünyesinde oyunların bir bölümünü veya tamamını tasarlayabilirler. Özel ve kamu şirketleri için etkinlerin animasyon işlerini tasarlayabilirler. Animasyon ve oyun tasarımı bölümü mezunu olan kişiler eğitim sürecinde edindikleri donanımlar sayesinde iş bulma konusunda sorun yaşamazlar.

Animasyon ve oyun tasarımı mezunları nerelerde çalışır?

Animasyon ve oyun tasarımı mezunları daha çok özel sektör olmak üzere kamuda da iş bulabilirler. Kamuda iş bulabilmek için KPSS sınavından yeterli puanı almak gerekmektedir. Animasyon ve Oyun Tasarımı mezunlarının kamuda iş olanakları ise özel sektöre göre az olmasının yanı sıra daha çok animasyonla ilgili işler üzerine olur. Animasyon ve Oyun Tasarımı mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise oldukça fazladır. Oyun tasarımı geleceğin mesleği olarak görülmektedir.



