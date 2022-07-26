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Animasyon ve Oyun Tasarımı mezunları ne iş yapar? Animasyon ve Oyun Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

24.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin hayallerini kurduğu üniversite bölümlerinden bir tanesi de animasyon ve oyun tasarımı bölümüdür. Animasyon ve Oyun Tasarımı mezunları yazılım ve tasarım konularıyla ilgili eğitim alırlar. Gerekli programları kullanma konusunda kendini iyi donatan kişiler mezun olduklarında özel sektörde öne çıkan firmalar başta olmak üzere birçok iş fırsatıyla karşılaşırlar. Animasyon ve Oyun Tasarımı geleceğin meslekleri arasında görülmektedir.

Animasyon ve Oyun Tasarımı mezunları ne iş yapar? Animasyon ve Oyun Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Animasyon ve oyun tasarımı bölümünü isteyen pek çok üniversite adayı, bölümün dersleri ve iş olanakları ile ilgili araştırma yapmaktadır. Animasyon ve oyun tasarımı mesleği kendine kariyer hedefi koyan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Animasyon ve oyun tasarımı mezunları için özellikle özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır.

Animasyon ve oyun tasarımı bölümü nedir?

Animasyon ve oyun tasarımı günümüzde iç içe geçmiş terimlerdir. Üniversitelerin animasyon ve oyun tasarımı bölümünü seçmek isteyen öğrencilerin görsel zekasının iyi olması gerekir. Animasyon sinema, resim, heykel gibi birçok farklı sanat disiplinini bünyesinde barındırır. Gelişen yazılım ve teknoloji alanı ile birlikte animasyonlar iki boyutlu ve üç boyutlu olabilir. Animasyon ve oyun tasarımı birleştiğinde ise günümüzde gelişen unreal engine gibi oyun motorlarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. Günümüzdeki oyunların daha gerçekçi olmasının ana sebebi ise gelişen oyun motorlarıdır.

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Animasyon ve oyun tasarımı bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Animasyon ve oyun tasarımı bölümü dört yıllık bir lisans bölümüdür. Bölüm yazılım derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak tasarım dersleri içermektedir. Animasyon ve oyun tasarımı bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

  • Animasyon ve Oyun Tasarımına Giriş
  • Bilgisayarlı Grafiğe Giriş
  • Algı ve Tasarım Kavramları
  • Oyun Analizi
  • Kil ile Modelleme
  • Vektörel Çizim
  • Görsel Öyküleme
  • Dijital Boyamaya Giriş
  • Tasarımcılar için Eskiz Teknikleri
  • 2 Boyutlu Animasyon
  • 3 Boyutlu Animasyon
  • 3 Boyutlu Modelleme, Dokulama ve Işıklandırma
  • Oyun Prodüksiyonu ve Prototiplendirme
  • 3 Boyutlu Organik Modelleme
  • Üç Boyutlu Karakter Animasyonu
  • Bölüm Tasarımı ve Oyun Mekanikleri
  • Oyun Motorları ile Arayüz
  • Ses Tasarımı
  • Sanat Tasarım ve Kavramları

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Animasyon ve oyun tasarımı mezunları ne iş yapar?

Animasyon ve oyun tasarımı bölümlerinden mezun olanlar, oyun şirketleri bünyesinde oyunların bir bölümünü veya tamamını tasarlayabilirler. Özel ve kamu şirketleri için etkinlerin animasyon işlerini tasarlayabilirler. Animasyon ve oyun tasarımı bölümü mezunu olan kişiler eğitim sürecinde edindikleri donanımlar sayesinde iş bulma konusunda sorun yaşamazlar.

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Animasyon ve oyun tasarımı mezunları nerelerde çalışır?

Animasyon ve oyun tasarımı mezunları daha çok özel sektör olmak üzere kamuda da iş bulabilirler. Kamuda iş bulabilmek için KPSS sınavından yeterli puanı almak gerekmektedir. Animasyon ve Oyun Tasarımı mezunlarının kamuda iş olanakları ise özel sektöre göre az olmasının yanı sıra daha çok animasyonla ilgili işler üzerine olur. Animasyon ve Oyun Tasarımı mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise oldukça fazladır. Oyun tasarımı geleceğin mesleği olarak görülmektedir.

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