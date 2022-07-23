İşletme Enformatiği mezunları ne iş yapar? İşletme Enformatiği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İşletme Enformatiği mezunu olup, uzman unvanını alan bireyler çeşitli kurum kuruluş ve işletme sektörlerinde, yine çok sayıda görevlerden kendilerine en uygun olanı bulabilirler. İşletme Enformatiğinin en önemli yanı işletme yönetimini bilgisayar teknolojileriyle birleştirmesi yoluyla geniş bir görev ve yetki alanına sahip olmasıdır. İşletme Enformatiği uzmanı olarak elde edilebilecek görev ve yetkilere birkaç örnek olarak şu alanlar gösterilebilir;

İşletme Enformatiği bölümü nedir?

İşletme Enformatiği bölümleri, bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle değişen, yönetim, üretim ve pazarlama tekniklerinin takip ve koordinasyonunu güvenilir bir biçimde sağlamak amacıyla uzmanlar yetiştirir. Bölüm işletme yönetiminde bilişim ve iletişim teknolojilerini en verimli ve güvenilir şekilde bir arada kullanmayı ve kurumlar arası bilgi - belge akışını teknolojik bir şekilde sağlamayı amaç edinir.

İşletme Enformatiği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İşletme Enformatiği öğrencileri mezun olabilmek için 4 yıllık lisans yani 8 yarı dönemlik eğitim sürelerini tamamlamaları gerekmektedir. 8 yarı dönemlik eğitim süresini başarı ile bitiren öğrencilerin İşletme Enformatiği uzmanı olarak unvan kazanmaları beklenir. İşletme Enformatiğine kayıt yaptırmayı düşünen adayların ilgili üniversitelerin bölümle ilgili açıklamaları önerilir. Herhangi bir hazırlık ya da staj zorunluluğu gibi maddeler üniversitelerin kendi müfredatlarında belirtilir.

İşletme Enformatiği bölümü dersleri

Üniversitelerde her bölümde olduğu gibi İşletme Enformatiği bölümünde de seçmeli ve zorunlu dersler mevcuttur. Üniversitelerin kendi müfredatlarına bağlı olarak ders başlık ve içeriklerinde bazı farklılıklar olmakla birlikte çoğunlukla kayıt olunması gereken zorunlu dersler şunlardır;