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İşletme Enformatiği mezunları ne iş yapar? İşletme Enformatiği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

23.07.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçeye "İşletme Enformatiği" olarak yerleşen terim Almanca "Wirtschaftsinformatik" kelimesinin tercümesidir. Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümlerine adını veren İşletme Enformatiğinden, mezun olanlar "işletme enformatiği uzmanı" unvanını kazanırlar. İşletme Enformatiği mezunlarının ne iş yaptığı, istihdam alanları yazımızda derlenmiştir.

Kariyerini İşletme Enformatiği alanında kurmak ve geliştirmek isteyen üniversite adayları için derlediğimiz yazımızda merak edilen sorulara yanıtlar verilmiştir. İşletme enformatiği nedir, işletme enformatiği bölümünün dersleri nelerdir, bölüm mezunlarının alabilecekleri görev ve sorumluluklar arasında neler vardır gibi akla gelebilecek sorulara yönelik cevaplar hazırlanmıştır.

İşletme Enformatiği mezunları ne iş yapar?

İşletme Enformatiği bölümünden mezun olarak "işletme enformatiği uzmanı" unvanını kazananlar, bağlı oldukları işletmelerdeki iş problemlerine, bilişim teknolojileri ile iletişim kanallarını etkin kullanarak çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Teknolojinin her geçen gün yenilenmesi ve gelişmesiyle birlikte hızlı ve güvenli iletişim kanallarına, uygulamalara ve problem çözümlerine daha fazla ihtiyaç artmıştır. Bu ihtiyaç kapsamında, işletme enformatiği uzmanları, her kurumda bilişim sistemlerini kullanarak işletme yönetimine hakim olurlar.

İşletme Enformatiği mezunları iş imkanları

Bilişim sistemlerinin kullanıldığı her alan gibi İşletme Enformatiği mezunlarının da yelpazesi geniş bir istihdam sahası vardır. Bu geniş istihdam yelpazesine kamu ya da özel sektör fark etmeksizin şu sektörler eklenebilir;

  • Eğitim,
  • Sağlık,
  • İnşaat,
  • Tekstil,
  • Bankacılık,
  • Turizm,
  • Yazılım firmaları
  • Hosting firmaları
  • E-ticaret firmaları
  • Siber güvenlik şirketleri
  • Web tasarım firmaları
  • Bilgi teknolojileri şirketleri

    İşletme Enformatiği mezunları nerelerde çalışır?

    İşletme Enformatiği mezunu olup, uzman unvanını alan bireyler çeşitli kurum kuruluş ve işletme sektörlerinde, yine çok sayıda görevlerden kendilerine en uygun olanı bulabilirler. İşletme Enformatiğinin en önemli yanı işletme yönetimini bilgisayar teknolojileriyle birleştirmesi yoluyla geniş bir görev ve yetki alanına sahip olmasıdır. İşletme Enformatiği uzmanı olarak elde edilebilecek görev ve yetkilere birkaç örnek olarak şu alanlar gösterilebilir;

  • Ar-Ge yöneticiliği ve danışmanlığı,
  • Kurumsal kaynak planlaması,
  • Lojistik zinciri yönetimi,
  • Tedarik zinciri yönetimi,
  • Sistem analistliği,
  • Sistem mimarlığı,
  • Sistem denetimi (teknik - yasal ve güvenlik denetimi),
  • Bilişim ve iletişim teknolojilerinin planlaması ve bütçelenmesi,
  • Bilişim ve iletişim sektöründe proje yöneticiliği ve danışmanlığı,
  • Elektronik ticaret alanında yöneticilik ve girişimcilik,
  • Bilgisayar programcılığı,
  • Veri analisti
  • İş analisti
  • Mali analist
  • Yazılım uzmanı
  • Yapay zeka uzmanı
  • Satış analisti
  • İş zekası geliştirici
  • Uygulama geliştirici
  • Web tasarım uzmanı

    İşletme Enformatiği bölümü nedir?

    İşletme Enformatiği bölümleri, bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle değişen, yönetim, üretim ve pazarlama tekniklerinin takip ve koordinasyonunu güvenilir bir biçimde sağlamak amacıyla uzmanlar yetiştirir. Bölüm işletme yönetiminde bilişim ve iletişim teknolojilerini en verimli ve güvenilir şekilde bir arada kullanmayı ve kurumlar arası bilgi - belge akışını teknolojik bir şekilde sağlamayı amaç edinir.

    İşletme Enformatiği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

    İşletme Enformatiği öğrencileri mezun olabilmek için 4 yıllık lisans yani 8 yarı dönemlik eğitim sürelerini tamamlamaları gerekmektedir. 8 yarı dönemlik eğitim süresini başarı ile bitiren öğrencilerin İşletme Enformatiği uzmanı olarak unvan kazanmaları beklenir. İşletme Enformatiğine kayıt yaptırmayı düşünen adayların ilgili üniversitelerin bölümle ilgili açıklamaları önerilir. Herhangi bir hazırlık ya da staj zorunluluğu gibi maddeler üniversitelerin kendi müfredatlarında belirtilir.

    İşletme Enformatiği bölümü dersleri

    Üniversitelerde her bölümde olduğu gibi İşletme Enformatiği bölümünde de seçmeli ve zorunlu dersler mevcuttur. Üniversitelerin kendi müfredatlarına bağlı olarak ders başlık ve içeriklerinde bazı farklılıklar olmakla birlikte çoğunlukla kayıt olunması gereken zorunlu dersler şunlardır;

  • Algoritma ve Programlama
  • Bilgi Teknolojileri Kullanımı
  • Veri Yapıları
  • Yönetim ve Organizasyon
  • Bilgisayar Programlama
  • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
  • İstatistik
  • Sistem Analizi
  • Sistem Tasarımı
  • Web Programlama
  • Yapay Zeka Teknikleri
  • Stratejik Yönetim
  • Sunucu İşletim Sistemleri
  • Sosyal Ağ Analizi
  • Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
  • Proje Yönetimi
  • Ekonomiye Giriş,
  • Ekonomi ve İşletme için Analiz,
  • İşletmeler için Veri İletişimi,
  • İşletme için İleri İstatistik,
  • Finansal Raporlama ve Maliyet Analizi,

    İşletme Enformatiği mezunlarının kamuda iş olanakları

    Bilişim teknolojisinin kullanıldığı her alanda kendilerine istihdam olanağı bulan İşletme Enformatiği mezunları, kamu kuruluşlarında da kendilerine görev bulabilirler. Ülkemizde kamu personeli seçme uygulamalarından gerekli sınav ve mülakatlara girerek başvurulan pozisyon için beklenen puanı kazanan adaylar kamu kuruluşlarında çalışmaya hak kazanırlar.

    İşletme Enformatiği mezunlarının özel sektörde iş olanakları

    Hem özel sektörün hem de bilişim ve iletişim teknolojisinin gelişen olanaklarıyla İşletme Enformatiği mezunlarının da istihdam olanağı artmaktadır. Özel sektörde kendine iş bulmak isteyen uzmanların çalışmak istediği kurum ya da işletmeleri takip etmeleri, personel alım kriter ve tarihlerini gözetmeleri önerilir.

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