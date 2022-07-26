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Biyomedikal Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Biyomedikal Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

23.07.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biyomedikal, sağlık sektörünün öne çıkan alt dallarından biridir. Biyomedikal Mühendisliği ise biyomedikal dalının kapsamında bulunan mesleklerden biridir. Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin kafasında Biyomedikal Mühendisliği bölümü nedir, eğitim süresi kaç yıl sürer, mezunları ne iş yapıp nerede çalışır, kamu ve özel sektördeki iş imkanları nelerdir gibi sorular bulunur.

Biyomedikal Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Biyomedikal Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Biyomedikal, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme, aparat ve cihazların üretimi ile ilgili olan teknoloji bölümüdür. Biyomedikal mühendisliği, insanlık için önem arz eden biyomedikal alanı ve mühendisliğin kapsamından oluşmuştur. Biyomedikal Mühendisliği bölümü bir lisans bölümüdür. Her lisans bölümünde olduğu gibi YKS sınavının TYT ve AYT alt sınavlarından geçerli puanların alınması gerekir. Geniş sıralama avantajıyla birçok öğrenci alan bu bölüm için biyomedikal alanına ilgili olunması gerekir.

Biyomedikal alanındaki yenilikleri, gelişen teknolojinin takip edilmesi için öğrencilerin araştırmacı ve gelişmeyi seven özelliklerinin ağır basması önemlidir. Ayrıca sayısal olarak bulunan bu bölümün kazanılması için öğrencilerin fizik, kimya, biyoloji gibi fen derslerinin ve matematik derslerine yeteneklerinin bulunması gerekir.

Sayısal alanında gereken başarıyı sağlayan öğrenciler, Biyomedikal Mühendisliği bölümünü okumaya hak kazanır. Bu bölümün derslerini tamamlayan öğrenciler ise Biyomedikal Mühendisi olarak yer alır. Biyomedikal Mühendislerinin birçok yerde iş imkanı bulunduğu gibi bu meslek geleceğin mesleği olarak görülür.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Nedir?

Bilindik mühendisliklerden farklı olarak biyomedikal mühendisliği, biyoloji ve tıp alanlarında çalışma yapar. Bu alanlardaki problemlerin çözümü için çalışılır. Mühendislik bölümünün tasarım, problem çözme ve gelişen teknoloji sistemini tıbbi biyolojik bilim dalıyla birleştiren bölümdür. Sağlık alanında insanlığa fayda sağlamak, insanlara ve diğer canlılara yardım edebilecek olma heyecanı Biyomedikal Mühendisliği amaçlarındandır.

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Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Biyomedikal Mühendisliği bir lisans bölümüdür. Her lisans bölümünde olduğu gibi biyomedikal mühendisliği de 4 yıl olarak bulunur. Bazı üniversitelerde hazırlık bölümü olduğundan bu süre 5 yıl olarak uzar. 8 arayılı kapsayan bu süre içerisinde Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri kapsamlı bir eğitim sürecinden geçer. Bu süreci keyifli ve zevk alarak bitirmek için öğrencilerin biyomedikal ve mühendislik alanlarına hakim olup bu alanları sevmeleri önem arz eder.

Biyomedikal mühendisliği alanına heyecan ve ilgi duyan insanlar bu bölümü keyifle okuma imkanına sahip olur. Oldukça kapsamlı ve ayrıntılı olan Biyomedikal Mühendisliği bölümü dersleri aşağıda verilmiştir.

  • Biyomedikal Mühendisliğine Giriş
  • Biyomedikal Mühendisliğine Giriş
  • Tıbbi Biyoloji
  • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
  • Biyomedikal Enstrümantasyon
  • Biyomekanik
  • Biyomalzemeler
  • Biyomedikal İşaret İşleme
  • Nanoteknolojiye Giriş
  • Hastane Yönetimi ve Klinik Mühendisliği
  • Tıbbi Görüntüleme
  • Biyomedikal Tasarım ve Uygulama
  • Biyomedikal Algılayıcılar ve Çeviriciler
  • Biyomedikal Bakım, Onarım ve Kalibrasyon
  • Biyomedikal Sistemlerde Hidrolik
  • Tıbbi Ekipmanın Elektriksel Güvenilirliği
  • Modelleme ve Simülasyon
  • Tedavi Edici Tıbbi Cihazlar
  • Biyoistatistik
  • Mikrodenetleyiciler ve Mikroişlemciler
  • Biyoakışkanlar Mekaniği
  • Yapay Zeka Sistemleri
  • Biyomedikal Kütle Taşınımı ve Kimyasal Reaksiyonlar
  • Medikal Fizik
  • Biyoelektromanyetizma
  • Biyoteknoloji
  • Biyomedikal Sistem Tasarımı

Bu derslerin dışında genel olarak mühendislik dalında ortak olan Genel Fizik, Genel Kimya, Genel Matematik, Elektronik, Devre Analizi, İngilizce, Teknik Resim, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Programlama, İş Sağlığı ve Güvenliği, MATLAB Uygulamaları, Diferansiyel Denklemler, Bilgisayar Destekli Tasarım, İngilizce Teknik Rapor Yazımı, Sayısal Analiz, Mühendislik Mekaniği, İstatistik ve Olasılık, Mantık Devreleri, Araştırma ve Sunum Teknikleri, Otomatik Kontrol Sistemleri dersleri de Biyomedikal Mühendisliği bölümünde yer alır. Bölüm derslerini tamamlayan öğrenciler "Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Diploması" almaya hak kazanır.

biyomedikal

Biyomedikal Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Diplomalar alındıktan sonra Biyomedikal Mühendisliği mezunları, Biyomedikal mühendisi olarak iş aramaya başlar. Geleceğin mesleklerinden biri olarak görülen Biyomedikal Mühendisliği mezunları iş imkanları açısından oldukça şanslıdır.

İnsan ve hayvan sistemini, yaşayış şeklini mühendislik alanıyla harmanlayarak kimyagerler ve tıp bilimciler ile beraber araştırmalar yapmak, klinik problemlerini çözmek amacıyla araştırmalar yapmak, gelişen teknolojinin getirdiği yeni ilaçların yararlılığını test etme amacıyla elektrik devreleri, tıbbi ekipmanı çalıştıran yazılımları veya bilgisayar simülasyonlarını taslamak; diz ve kol eklemi, kalça, bacak gibi vücudun parçalarını tasarlamak ve parçaları oluşturan elemanları geliştirmek, Biyomedikal ekipman için kurulum, ayarlama, bakım, onarım veya teknik destek sağlamak ve bu ekipmanların güvenliğini, verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, Klinisyenleri ve diğer personeli, ekipmanın doğru kullanımı konusunda eğitmek başlıca iş imkanları arasındandır.

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Biyomedikal Mühendisliği Mezunları Nerelerde Çalışır?

Biyomedikal Mühendislerinin çalışma açısından seçebileceği birbirinden farklı yerler bulunur. Mezunların özel sektörden kamu sektöründe çalışılabileceği gibi kendi işlerini sürdürme olanağı da bulunur. Biyomedikal Mühendisliği mezunlarının meslek hayatını sürdürebileceği yerlerden birkaçı aşağıda verilmiştir:

  • Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında
  • Üniversitelerde
  • Tıp araştırma merkezlerinde
  • Tıbbi cihaz ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren kuruluşlarda
  • İlaç endüstrisinde
  • Sağlık kuruluşlarının bilgi-işlem birimlerinde

Biyomedikal mühendisleri yukarıda verilen yerlerde çalışma imkanı bulunabileceği gibi daha birçok alanda iş imkanı vardır. Biyomedikal Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça fazladır. Yukarıda verilen bazı yerlerde bu olanağın sürdürülebileceği gibi mühendisler kendi işlerini de sürdürebilir.

Biyomedikal Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları ise KPSS sınavı ile belirleyici olur. Kamu sektöründe ilerlermek isteyen Biyomedikal mühendisleri, sınavdan geçerli notlar almalıdır. Geçerli taban notu veya üstünü alan mühendisler, seneden seneye değişen kadro ihtimali ile atanır.

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