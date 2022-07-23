Gürcü Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Yabancı dil ve edebiyatı eğitimi veren bölümler kişinin kültürel gelişimine katkıda bulunur. Bunun yanında turizm sektöründen kütüphane görevliliğine çeşitlilik gösteren iş imkanları vardır. Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü bu anlamda oldukça tercih edilen bölümlerden biridir.

Bu mesleğe yönelmek isteyen kişiler genel olarak hem öğrenmeyi hem de öğretmeyi seven, Gürcü diline ilgi duyan, disiplinli, iletişimi kuvvetli olan kişilerdir. Lisede tarih, dil, edebiyat derslerine ilgi duyan kişiler bu alanda daha başarılı olurlar.

Bölümden mezun olanlar için maaş geliri tecrübelerine göre artar. Tatmin edici rakamlara ulaşmak çalıştıkları firma ya da aldıkları görevlere göre değişkenlik gösterir. Maaşları etkileyen noktalar arasında çalıştıkları yerin yapısı, aldıkları eğitim alanındaki yetkinlikleri de vardır.

Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü nedir?

Bölümün bulunduğu okullarda Fen Edebiyat Fakültesi kapsamında açılan bir programdır. Okullarda İbranice dili konusunda ayrıntılı bilgiler verilir. Eğitim sektöründe, öğrencilere, turizme ve ülkesine katkı sağlayan yetkin bireyler yetiştirilir.

Ülke genelinde birden fazla okulda bu eğitim verilmektedir. Öğrenciler, bağlı oldukları okullarda ya da okulda aldıkları eğitim dışında ek programlara ve etkinliklere katılarak kendilerini geliştirebilirler.

Okulların bu bölümleri, Gürcü tarihi ve Gürcü dilini pekiştirecek etkinlikler düzenlerler. Düzce Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, bu bölümün eğitimini veren bazı okullardır.

Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Dört yıllık bir lisans programı dahilinde sekiz ara dönem sürer. Bahar ve güz dönemlerinden oluşur. Bu bölüme girebilmek için öncelikle girilmesi gereken iki sınav vardır. Temel Yeterlilik ve Alan Yeterliliği sınavlarından belli bir puan alan öğrenciler tercihlerini yapabilirler. Öğrenciler sınava dil puanı üzerinden girebilirler.

Programın ilk yılında Gürcü dilinde okuma ve yazma konularına öncelik verilir. İkinci yılda ise Gürcistan'ın edebiyat tarihi işlenir. Üçüncü yıldan itibaren metin çevirileri hakkında ayrıntılı dersler verilir. Öğrenciler uygulamalı dersler ile programa dahil olurlar. Son yılda ise Gürcüce dili sözlük bilimi konuları görülür.

Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümü dersleri nelerdir?

Program kapsamında zorunlu ve alan seçmeli dersler verilir. Dersler Türkçe olarak işlenmektedir. Derslerden bazıları şunlardır:

Pratik Çeviri, Gürcü Çocuk Edebiyatı, Konuşma Stratejileri, Gürcüce Dil Bilgisi, Gürcüce Okuma ve Yazma, Gürcistan Tarihi, Edebiyat Bilimi, Kartveloloji, Gürcüce Biçim Bilimi, Gürcü Etnografisi, Dil Bilimi, Gürcüce Yazma ve Konuşma, Dil Bilgisine Giriş, Dinleme, Yazılı Anlatım.

Ülke genelinde ekonomik, bilimsel, ticari ilişkilerinde etkin rol oynayabilme yetkinliği kazanırlar. Bölümde okuyan öğrenciler okullarının yönlendirmelerine istinaden değişim programlarına da katılabilirler.

Kendilerini geliştirmek ve öğrendiklerini uygulama imkânı bulmak için Mevlâna Öğrenci Değişim Programı dahilinde yurt dışına gidebilirler. Bunun için okullarında yetkili birimlere başvuru yapmaları gerekir.

Okullar bu program dahilinde Gürcistan'da anlaşmalı olan okullara öğrenci gönderebilmektedirler. Bu imkân okullar tarafından öğrencilerine Gürcü dili pratiği yaptırma amacı taşır.

Gürcü Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar?

Mezun olan kişiler için çalışma alanları oldukça fazladır. Asıl görevleri arasında eğitimini aldıkları alanda öğrenciler yetiştirmektir. Gürcüce dilini yeni nesillere öğretme görevini üstlenirler. Kamuda ya da özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Dışarıdan, bir yere bağlı olmadan çalışma seçenekleri de bulunur. Firmalara ya da bireylere dışarıdan danışmanlık, tercümanlık ya da çevirmenlik yapma imkanları vardır. Mezun olduklarında onlara verilen Filolog unvanı ile filoloji biliminde araştırmalar yapan yerlerde de çalışabilirler.

Gürcü Dili ve Edebiyatı mezunları iş imkanları nelerdir?

Bölümde eğitim alan kişiler okullarda, dershanelerde ya da belediye veya özel açılan dil kurslarında Öğretmen, Turist Rehberi, Metin Çevirmeni, Müşteri Temsilcisi, Danışman gibi unvanlar altında çalışmaya hak kazanmış olurlar.

Gürcü Dili ve Edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

Kamu ve özel sektörde kolayca iş bulabilirler. Çalışabilecekleri bazı yerler şunlardır: Özel danışmanlık firmaları, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel ve devlete ait eğitim kurumları, okullar ve dershaneler, kütüphaneler, Gürcü konsolosluğunda, çevirmenlik büroları, turizm acenteleri.

Filoloji alanında çalışmalar yapan kurumlarda çalışabilir, filolog unvanı alabilirler. Özel okullarda, dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. Akademik kariyer alanında ilerleyerek akademisyen olabilirler.

Kokart almak suretiyle resmi turist rehberliği yapabilirler. Turizm sektöründe oldukça etkin olarak iş bulabilirler. Bu dile hâkim olarak dahi birçok alanda ve iş yerinde kolaylıkla iş bulabilirler.

Gürcü Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Kamu alanında çalışmak isteyen mezunlar öncelikler memurluk sınavlarına girmelidirler. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda geçerli bir puan aldıktan sonra atama beklerler.

Gürcü Dili ve Edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektörde, özel ya da tüzel kişilerle çalışma imkanları da oldukça fazladır. Bireysel, tercümanlık, rehberlik, çevirmenlik gibi işler yapabilirler. Bir firmaya bağlı olarak çalışabilirler. Arzu ederlerse dışarıdan destek vererek freelance sistemi ile de iş bulabilirler.



