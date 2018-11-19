TREND

Anime mi yoksa gerçek insan mı?

Ozan Alaca Ozan Alaca
DÜNYA  | 19.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

Çinli manken Kina Shen'i görenler oyuncak bebek mi gerçek mi ayırt etmekte zorlanıyor. Shen, Anime karakterlerine benzeyen yüzü ve vücudu sayesinde dünya çapında üne kavuştu.

Canlı anime bebeği olarak adlandırılan genç Çinli model Kina Shen'i ilk görenler oyuncak bebek mi yoksa gerçek insan mı olduğunu ayırt edemiyor.

Anime mi yoksa gerçek mi?

Canlı anime bebeği olarak adlandırılan genç Çinli model Kina Shen'i ilk görenler oyuncak bebek mi yoksa gerçek insan mı olduğunu ayırt edemiyor.
O ise oyuncak bebek gibi giyinmesine yönelik eleştirilere aldırmıyor.
Kina'yı, Instagram'da ve Çin'in Twitteri olarak bilinen Weibo'da yaklaşık bir milyon kişi takip ediyor.
Şenzen'de yaşayan 26 yaşındaki Kina, bu şekilde giyinmenin kendisi için bir hobi olduğunu söylüyor.
"Kendiniz için yaşadığınız sürece başka bir şeye ihtiyacınız yok" diyen Kina şöyle devam ediyor:
"Diğer insanların ne düşündüğü umurunuzda olmasın. Biz kadınlar için önemli olan kendinden emin olarak mutlu bir bir hayat yaşamaktır."
Oyun tanıtımlarında sahneye çıkan ve pek çok kılığa bürünen Shen, anime karakterlerininkini andıran vücudu sayesine dünya çapında üne kavuştu.
Dünyanın her tarafından her yaş, cinsiyet, renk ve yetenek seviyesinde insanın keyifle yaptığı bir hobi cosplay.
Özellikle video oyunu etkinliklerinde ve oyun fuarlarında sıkça karşımıza çıkıyorlar ve her kılıkta onları görebiliyoruz.
Uyarı! gunun-videosu İçerikleri bulunamadı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anime manken

En Çok Okunan Trend Haberler

Hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar bulundu

Hamile bir kadına ait 3 bin 700 yıllık mezar bulundu

‘Penis şeklindeki’ baykuş heykeli alay konusu oldu

‘Penis şeklindeki’ baykuş heykeli alay konusu oldu

Ünlülerin instagram pozlarını trolleme part 3

Ünlülerin instagram pozlarını trolleme part 3

Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

Rus balıkçının derin denizlerden çıkarttığı, korkunç 15 balık türü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Seks İşçisinin 1 Günü

Bir Seks İşçisinin 1 Günü

İspanyol Mimar 1. Dünya Savaşı'ndan Kalma Çimento Fabrikasını Satın Aldı, Evi Yaptı!

İspanyol Mimar 1. Dünya Savaşı'ndan Kalma Çimento Fabrikasını Satın Aldı, Evi Yaptı!

Eğer Uçaklarda Sigara İçilemiyorsa, Neden Küllükleri Var?

Eğer Uçaklarda Sigara İçilemiyorsa, Neden Küllükleri Var?

Neden Sadece Şubat Ayı 28 Gün Çeker?

Neden Sadece Şubat Ayı 28 Gün Çeker?

Kızıl Gezegen Mars Hakkında Ufkunuzu 2 Katına Çıkaracak 24 Gerçek

Kızıl Gezegen Mars Hakkında Ufkunuzu 2 Katına Çıkaracak 24 Gerçek

'Güneş Batmayan İmparatorluk' Diye Boşuna Demiyorlar: Britanya Krallığı Hakkında Bilmediğiniz 12 Gerçek

'Güneş Batmayan İmparatorluk' Diye Boşuna Demiyorlar: Britanya Krallığı Hakkında Bilmediğiniz 12 Gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.