Anında hazırlanıyor: Sadece 3 dakikada hazır olan tatlı tarifi

Tatlı krizleriniz ve haber vermeden gelen misafirleriniz için kolay hazırlanacak tatlı tarifleri mi arıyorsunuz? O zaman 3 dakika tatlısını mutlaka denemelisiniz. Yapımı 3 dakika süren bu tatlıyı yapınca lezzetinden vazgeçemeyeceksiniz.
3 DAKİKA TATLISI TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 3 tepeleme yemek kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı süt
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 tepeleme yemek kaşığı irmik
- 3 tepeleme yemek kaşığı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Şerbeti için:
- 1,5 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı toz şeker
Üzeri için:
- 1 çay bardağı hindistan cevizi
Yapılışı
- Derin bir kaba 3 yumurtayı kırın ve üstüne 3 kaşık toz şekeri ekledikten sonra el çırpıcısı ile 1 dakika kadar çırpın.
- Üstüne; süt, sıvı yağ, irmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekledikten sonra tekrar hızlıca çırpın.
- Tüm malzemeler karışana kadar çırpma işlemine devam edin.
- Dibini hafifçe yağladığınız küçük kare bir borcama dökün.
- Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 25 dakika pişirin.
- Kek pişerken şerbet için gerekli olan sütü bir kaba alıp, içine gerekli olan şekeri ekleyin ve şeker eriyene dek karıştırın.
- Kek fırından çıkınca 5 dakika bekletin ve ardından hazırladığınız sütlü şerbeti üstüne dökün. Oda ısısında şerbeti tamamen çekene dek bekletin.
- Kek şerbeti çektikten sonra, buzdolabına kaldırın ve minimum 2 saat beklettikten sonra, üstünü hindistan cevizi ile süsleyip, servis edin.
AFİYET OLSUN!
Okuyucu Yorumları 0 yorum