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Anında hazırlanıyor: Sadece 3 dakikada hazır olan tatlı tarifi

06.07.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ansızın gelen misafirlerinize ikram edecek tatlı düşünüyorsanız bu tarifi kesinlikle denemeniz gerekiyor. Şaşıracaksınız ama bu tarif tam olarak 3 dakikada hazır oluyor. Oldukça lezzetli ve pratik olan bu tatlıyı kesinlikle denemelisiniz.

Anında hazırlanıyor: Sadece 3 dakikada hazır olan tatlı tarifi

Tatlı krizleriniz ve haber vermeden gelen misafirleriniz için kolay hazırlanacak tatlı tarifleri mi arıyorsunuz? O zaman 3 dakika tatlısını mutlaka denemelisiniz. Yapımı 3 dakika süren bu tatlıyı yapınca lezzetinden vazgeçemeyeceksiniz.

3 DAKİKA TATLISI TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 3 tepeleme yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı süt
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 tepeleme yemek kaşığı irmik
  • 3 tepeleme yemek kaşığı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Şerbeti için:

  • 1,5 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

  • 1 çay bardağı hindistan cevizi

Yapılışı

  • Derin bir kaba 3 yumurtayı kırın ve üstüne 3 kaşık toz şekeri ekledikten sonra el çırpıcısı ile 1 dakika kadar çırpın.
  • Üstüne; süt, sıvı yağ, irmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekledikten sonra tekrar hızlıca çırpın.
  • Tüm malzemeler karışana kadar çırpma işlemine devam edin.
  • Dibini hafifçe yağladığınız küçük kare bir borcama dökün.
  • Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 25 dakika pişirin.
  • Kek pişerken şerbet için gerekli olan sütü bir kaba alıp, içine gerekli olan şekeri ekleyin ve şeker eriyene dek karıştırın.
  • Kek fırından çıkınca 5 dakika bekletin ve ardından hazırladığınız sütlü şerbeti üstüne dökün. Oda ısısında şerbeti tamamen çekene dek bekletin.
  • Kek şerbeti çektikten sonra, buzdolabına kaldırın ve minimum 2 saat beklettikten sonra, üstünü hindistan cevizi ile süsleyip, servis edin.

AFİYET OLSUN!


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