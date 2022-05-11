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Anka Yumurta, Yunanistan'a 600 bin yumurta gönderdi

11.05.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anka Yumurta, Yunanistan'a 600 bin yumurta gönderdi

İZMİR (AA) - Anka Yumurta, Yunanistan'a 600 bin yumurta ihraç etti.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Keskin Keskinoğlu, yaptığı açıklamada, İzmir merkezli üretimlerinin devam ettiğini, Ankara'nın Bala ilçesindeki 150 bin metrekare alan üzerindeki tesiste ise yumurta kapasitesini 2 milyona çıkaracaklarını belirtti.

Geçen yıl Singapur'a Türkiye'den ilk yumurta ihracatını gerçekleştirme başarısı gösterdiklerini vurgulayan Keskinoğlu, bu ülkeye 6 ayda 7 milyon 500 bin yumurta gönderdiklerini dile getirdi.

Üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini anlatan Keskinoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yumurta ihraç ettiğimiz ülke sayısı 50'ye ulaştı. Son olarak Yunanistan'a 600 bin adet ilk yumurta sevkiyatını gerçekleştirdik. Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'a yumurta ihracatı önemli. İnşallah bu bölgede daha fazla ülkeye ulaşmaya çalışacağız. Öte yandan ham madde fiyatlarındaki artışa rağmen maliyeti 1 lira 3 kuruş olan yumurtayı, 1 lira 5 kuruştan tüketiciye ulaştırmaya devam ediyoruz. Ayrıca byKeskin markasıyla Afrika'nın birçok ülkesinde pazar lideriyiz. Bahreyn, Dubai, Katar, Kuveyt, Libya, Umman ve Uzak Doğu pazarında da Malezya ve Singapur’a ayrıca Maldiv Adaları'na, Mauritius'a ve Seyşeller'e yumurta gönderiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın uzun süreden beri yapmış olduğu özverili çalışmalar süresince en kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in ve Hong Kong'un da Türk yumurtasına kapılarını açacağını umut ediyoruz."

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