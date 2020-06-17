Anka’nın hedefi sağlık turizmi

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, uzman kadrosu, modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapısıyla sadece Türkiye değil, yurt dışından da Gaziantep’e hasta çekmeyi başardı.

Sağlık turizminin gelişmesi yönündeki çalışmaları ve yatırımlarıyla dikkat çeken Gaziantep Özel Anka Hastanesi kent ekonomisine de önemli oranda katma değer sağlayabilmek için çalışıyor. Tüm branşları tek çatı altında toplayan tam teşekküllü sağlık hizmetiyle konumlandığı bölgeye yeni bir soluk getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi, gelişmeleri dikkate alarak yüksek nitelikli sağlık hizmeti vermeyi sürdürürken, Gaziantep’in sağlık turizminde öncü bir kent olması yönünde de çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Gaziantep’te 2016 yılının son çeyreğinde faaliyet göstermeye başlayan Gaziantep Özel Anka Hastanesi, uzman hekim kadrosu, ileri tıp teknolojisi, tam donanımlı tanı merkezleri ve multidisipliner hasta bakımı yaklaşımını benimseyerek, sadece bulunduğu bölgeye hizmet sunmakla kalmayıp, uluslararası hasta tedavisinde de tercih edilen bir hastane konumuna ulaştı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, 13 bin metrekare kapalı alanda 75 yatak kapasitesi ile tam donanımlı Genel Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, ameliyathane, doğumhane, son teknoloji kullanılarak hazırlanmış görüntüleme merkezi ve laboratuvar ünitesi ile daha iyi hizmet vermek amacıyla sürekli yeniliklerin takipçisi oluyor.

TPN ünitesi önemli bir ihtiyacı gideriyor

Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde özellikle yenidoğan bebeklerin beslenmesinde en üst düzey hijyen kanallarında ve en uygun dozlarda sağlamak amacıyla kurulan “Total Paranteral Beslenme” (TPN) ünitesi hem Gaziantep’in hem de bölgenin önemli bir ihtiyacını gideriyor. TPN ünitesinde, yeni doğan ve ağızdan beslenemeyen bebekler için damar yoluyla yüksek protein, glikoz yağ ve vitamin gibi elementler içeren serumlar hazırlanırken, erken doğmuş, sağlıklı beslenmeyen akut veya kronik hastalıkları olan bebekler ve çocuk hastaların besinsel ihtiyaçları karşılanıyor.

Uzman hekim kadrosu ile tıbbi etik kuralları çerçevesinde hasta haklarını koruyan, hasta memnuniyeti odaklı, hastayı tamamen tüm süreçlerin merkezine koyan bir anlayışla sağlık hizmeti verilen Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde, hasta odaları, hastaların rahatı ve güvenliği göz önüne alınarak planlandı. Gerektiği zaman, ara yoğun bakım hizmeti ve her türlü acil müdahalenin yapılabileceği alt yapıya sahip odalarda güvenli sağlık hizmeti veriliyor. Hastanede, yatan hasta katlarında hemşire, doktor, diyetisyen ve fizyoterapist gibi diğer disiplinlerle ortak çalışma içinde en yüksek düzeyde hasta güvenliği ve bakım ilkesiyle hasta ve hasta yakınları ile 7 gün 24 saat en iyi şekilde ilgileniliyor.

Tüm branşlarda tanı ve tedavi hizmeti

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’lu hastalara ulaşan Anka Hastanesi’nde Cildiye ,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik, Göz Hastalıkları, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, Uyku Laboratuvarı röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor. Günün 24 saati her türlü sağlık sorunu için 0342 329 27 27 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi 23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi