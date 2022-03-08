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Ankara Adliyesi önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşyalar çıktı

08.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Adliyesi önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşyalar çıktı

Ankara Adliyesi önüne bırakılan şüpheli çantaya bomba imha ekipleri müdahale etti.

Adliyenin önünde bulunan çanta ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde çevre güvenliği aldı.

Ankara Adliyesinin A kapısı, giriş-çıkışlara kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu çantadan, çalıntı olduğu değerlendirilen oto teybi, taşınabilir şarj aleti ve kadın cüzdanı çıktı.

Olay yeri ekipleri ve adliye polisinin, güvenlik kameralarını inceleyerek, çantayı kimin bıraktığını tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.

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