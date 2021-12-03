YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Barosu avukatları, Engelliler Günü dolayısıyla adliye önünde basın açıklaması yaptı

Ankara Barosu avukatları, Engelliler Günü dolayısıyla adliye önünde basın açıklaması yaptı

03.12.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Barosu avukatları, Engelliler Günü dolayısıyla adliye önünde basın açıklaması yaptı

Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Koranel, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerin korunması ve doğuştan sahip oldukları onuru, saygıyı güçlendirerek toplumsal hayatta diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Engelli bireylerin anayasadan, yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının karşılanmasının sosyal hukuk devletinin gereği olduğuna işaret eden Koranel, şunları söyledi:

"Engelli bireylerin 'erişim' sorunu dışında 'ayrımcılık' sorununa da dikkat çekmek isteriz. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, tüm engellilerin insan hak ve temel özgürlüklere eşit erişim olanaklarından yoksun olmamalarını esas almış ve engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılığın önlenmesini ve engelli bireylerin hak ve özgürlüklerini güçlendirmeyi amaçlamıştır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi hayatın her alanında tam ve etkin uygulanarak engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara çözümler getirilmeli ve uygulamalar hayata geçirilmelidir.

Adalete erişim açısından engelli bireylerin adliyeler özelinde karşılaştıkları en büyük sorunların başında avukat, hakim, savcı, kalem çalışanı fark etmeksizin engelli bireyler ve hakları açısından genel itibarıyla hak temelli bilinç oluşturacak eğitimin eksikliğiyle engelli bireylerin karşısındakinin vicdanıyla karşı karşıya bırakılmasıdır. Dolayısıyla engelli yurttaş ve meslektaşlar 'sırf engellerinden ötürü' doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bu bir insan hakları sorunudur."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandımCinsel içerikli film yıldızından olay itiraf: Güreşin daha seksisini yapıyoruz, sert çekişmeler sırasında sakatlandım
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
Bakan Kurum, Beypazarı'ndaki yatırımların toplu açılış töreninde konuştu:Bakan Kurum, Beypazarı'ndaki yatırımların toplu açılış töreninde konuştu:

Ankara Namaz Vakitleri 4 Aralık Cumartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:47
Öğle
12:44
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Akgül Eczanesi
Cankaya
Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Demirhan Eczanesi
Cankaya
Göksenin Eczanesi
Cankaya
Kuğulu Park Eczanesi
Cankaya
Park Oran Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.