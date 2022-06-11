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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan sağanak açıklaması:

11.06.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sağanak nedeniyle belediyemize şu ana kadar ev ve iş yeri ile caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, üç elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır. Çok şükür şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır" - "Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir ve ekiplerimizin hepsi hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimin bu durumu nazara alarak salı gününe kadar devam edecek yağışlardan dolayı kendi ölçülerinde tedbirini almalarını özellikle rica ediyorum"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sağanak nedeniyle Ankara Belediyemize şu ana kadar, ev ve iş yeri ile caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, üç elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır." dedi.

Yavaş, başkentte öğleden sonra etkili olan ve su baskınlarına da neden olan sağanağa ilişkin sosyal medya hesabından videolu açıklamada bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün yaptığı "turuncu uyarı" sonucunda, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak meydana geldiğini belirten Yavaş, "Sağanak nedeniyle Ankara Belediyemize şu ana kadar, ev ve iş yeri ile caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, üç elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır." bilgisini paylaştı.

- "Kendi ölçülerinde tedbirini almalarını rica ediyorum"

Ekiplerin derhal ihbar bölgelerine sevk edildiğini aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Kahramankazan'dan Ayaş'a, Mamak'tan Gölbaşı'na kadar genel olarak yağışlar Ankara'nın her tarafında hüküm sürmüş, şu anda yavaş yavaş ayrılmak durumundadır. Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3 bin 138 personelimiz halen alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için '153' No'lu telefonumuzu arayabilirsiniz.

Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir ve ekiplerimizin hepsi hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimin bu durumu nazara alarak, salı gününe kadar devam edecek yağışlardan dolayı kendi ölçülerinde tedbirini almalarını özellikle rica ediyorum. Ankara'mıza geçmiş olsun diyorum. Çok şükür şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır."

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