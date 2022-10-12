YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tarifelerindeki indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tarifelerindeki indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu

12.10.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tarifelerindeki indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Meclisinin su bedeline yüzde 50 indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu.

ABB'den yapılan açıklamada, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun, "zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi" verdiği belirtildi.

"Çoğunluğun tahakkümüyle" bu teklifin kabul edildiği ifade edilen açıklamada, ABB'nin, kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dün detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurduğu bildirildi.

Başvuru dilekçesinde, kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı belirtilerek, esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın kararın yürütmesinin durdurulmasının talep edildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılıAnkara'nın başkent oluşunun 99. yılı
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde depremOsmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'daki füze saldırısına tepki gösterdiSamsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'daki füze saldırısına tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
ASKİ indirim su

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:40
İkindi
15:49
Akşam
18:22
Yatsı
19:40
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.