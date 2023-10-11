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Ankara Büyükşehir Belediyesinden Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel şiir yarışması

11.10.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı şiir yarışması düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkentli gençlere özel yarışmaya başvurular Ankara’nın başkent oluşunun 100'üncü yılının kutlanacağı 13 Ekim Cuma başlayacak.

Yarışmaya katılmak isteyen 14-20 yaş arasındaki gençler, başvurularını 23 Ekim 2023 mesai bitimine kadar "https://forms.ankara.bel.tr/29-ekim-siir-yarismasi" internet adresinden yapabilecek.

Ankara'da yaşayan gençlerin sanata teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada, katılımcılara ait şiirler dil, üslup, anlatım ve estetik yönünden değerlendirilecek ve 6 kazanan belirlenecek.

Belirlenen 6 şiir 29 Ekim haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ve basın bülteninde yayınlanacak. Şiirlerin sahipleri ve aileleri Akçakoca Sosyal Tesisleri'nde tatil ve kitap seti ile ödüllendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi şiir yarışması

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