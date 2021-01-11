Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadın sağlığını önceleyen proje

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın dostu çalışmalarla kadınların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile iş birliği yaparak kadın sağlığını önceleyen bir projeyi başlatan Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in kırsal mahallerinde yaşayan kadınlara ulaşarak hijyen çantası dağıtıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliği ile Başkent’teki kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik sağlık projesi başlattı.

Kadın sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan kadınlara ulaşarak hijyen çantası dağıtıyor. 14 ilçedeki kırsal mahalleleri ziyaret eden Büyükşehir ekipleri, kadınları aynı zamanda şiddete karşı mücadele konusunda da bilinçlendiriyor.

Proje 2021 yılında da devam edecek

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje kapsamında ilk etapta 14 ilçede bin 300 kadına hijyen açısından ihtiyaç duydukları malzemeler teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinin kadın sağlığı konusuna öncelik verdiğini ve 2021 yılında 8 ilçede daha hijyen çantası dağıtacaklarını söyleyen Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadın dostu çalışmalara kırsal alanlarda da devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle evden çıkamayan kadınlara ulaşarak onların yanına gidiyoruz. Haziran ayından beri sahadayız. Kırsal mahallelere gelerek önce muhtarlarla görüşüp köylerdeki kadınlarla iletişim kurup ihtiyaçları konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kadınlara hem hijyen çantaları dağıtıyoruz hem de şiddetle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Kadınların her zaman yanındayız, 8 ilçede daha dağıtıma devam edeceğiz.”

Toplum sağlığı kadınla başlıyor

Toplum sağlığının kadınla başladığına dikkat çeken uzmanların görüşü doğrultusunda bilimsel çalışmaları da yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların sorunlarını da dinleyerek çözüm üretiyor.

Kalecik ve Kahramankazan ilçesinde yaşayan kadınlar kendilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerine hijyen çantaları için teşekkür etti. Bir süredir evden çıkamadığını belirten Zeliha Dağdevren, “Hijyen kitlerini evimize kadar getirdiniz, çok sağ olun” derken, Azize Kılınç da, “İyiliğimizi, sağlığımızı her zaman düşündüğünüz için teşekkür ederim” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal mahalle ziyaretleri sırasında ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınların başvuracakları merkez ve telefon numaralarını gösteren bilgilendirici broşürler dağıtarak, kadınları bu konuda bilinçlendirmeyi sürdürüyor.

