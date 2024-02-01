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Ankara Büyükşehir Belediyesinden ‘Sanayide Neet Kadınlar Projesi’ne destek

İHA İHA
01.02.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Sanayide Neet Kadınlar Projesi” kapsamında düzenlenen kaynakçılık eğitimine ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ‘Sanayide Neet Kadınlar Projesi’ne destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte kadın istihdamını artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programlarına destek olmaya ve ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent OSB, Başkent Sanayicileri Derneği (BASAD), İŞKUR, Polatlı Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ANGİKAD tarafından yürütülen Sanayide Neet Kadınlar Projesi kapsamında, kaynakçılık eğitimi düzenlendi.

3 BOYUTLU ORTAMDA KAYNAKÇILIK EĞİTİMİ

Genç Akademi Kafe Sıhhiye’de uzman eğitmenler tarafından, mesleki eğitim ile sanayideki istihdam paylarını artırmak amacıyla verilen kaynakçılık eğitim programında, katılımcılar VR teknolojisine sahip gözlüğü takarak 3 boyutlu sanal ortamda simülasyon ile kaynağın nasıl yapılacağını deneyimledi. Kadınlar, eğitimler ile modern sanayi teknolojileriyle tanışarak mesleklerinde kendilerini geliştirme şansı buldu. Sanayide faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilmek üzere düzenlenen Sanayide Neet Kadınlar Projesi ile kadınları iş gücüne kazandırmayı hedeflediklerini belirten ABB Kariyer Merkezi İdari Koordinatörü Orhan Koçak, “Güncel istatistiki verilere göre iş gücüne katılım oranı yüzde 50 dolaylarında. Yüzde 70’e yüzde 30 gibi kadın erkek oranları uç seviyede. Dolasıyla biz de ABB Kariyer Merkezi olarak kadın istihdamını destekliyoruz. Kadın bireylerin iş gücüne katılımlarını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

EĞİTİMLER KADINLARA ENDÜSTRİYEL BECERİ DE KAZANDIRIYOR

Sanayide Neet Kadınlar Projesi, kadınların iş dünyasında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı donanımlı olmaları için gerekli beceriler kazandırıyor. Kadınlara sağlanan eğitimler arasında temel endüstriyel beceriler, iş yerinde iletişim, liderlik ve problem çözme gibi konularda yer alıyor. Başkent Sanayiciler Derneği (BASAD) temsilcisi Cenk Doğancıoğlu projeyi birçok paydaş ile yürüttüklerini söyleyerek, “Projemiz Başkent Sanayi Bölgesi’nde yer almakta ve birçok paydaşımızla 18-29 yaş grubu arasında kadınların istihdama katılmasını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz bir proje. Projede asıl amacımız eğitimleri tamamlamak sonrasında da istihdama kazandırmak. Sadece erkeklerin var olduğu bir dünyanın olmadığını, kadınlarında aynı meslek gruplarında çalışabileceğini göstermek istiyoruz” dedi.

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