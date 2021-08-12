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Ankara Büyükşehir Belediyesinden sel bölgeleri için yardım seferberliği

12.08.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan 4 bin 500 gıda kolisi ve çocuk bezi, sel bölgelerine gönderildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahale etmek ve yaraları sarmak için çok sayıda araç ve personelini bölgeye gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sinop, Kastamonu ve Bartın için 23 kurtarma personeli, 4 dalgıç, 3 K-9 arama kurtarma personeli ile 2 K-9 köpeği, bir bakım-onarım, bir itfaiye şube müdürü ve bir itfaiye amirini görevlendirdi.

Ankara itfaiyesi ayrıca 10 motopomp (motorlu tulumba) yüklü pikap, bir büyük itfaiye kurtarma ve bir öncü itfaiye müdahale aracı, bir 4x4 arazi tipi üstü bot yüklü araç, bir dalgıç ekibi aracı, bir K-9 ekip aracı, bir hizmet aracı, 2 karavandan oluşan 10 ulaştırma personeli ile toplam 43 personel, 18 araç, 35 motopomp ve 10 jeneratörü de sel bölgesine ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladığı toplam 4 bin 500 gıda kolisi ve çocuk bezi yardımlarını da sel bölgelerine gönderdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilk etapta Sinop ve Bartın'a Seğmen Su'ya ait 5 bin adetten oluşan 5 litrelik toplam 10 bin adet suyu da tırlarla sevk etti.

- Mansur Yavaş sosyal medya hesabından paylaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "43 personel, 2 K-9 arama kurtarma köpeği ve 18 araçtan oluşan destek ekibimiz bugün Kastamonu’ya ulaştı. Her türlü desteğimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kalbimiz ve dualarımız sizinle." ifadelerini kullandı.

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