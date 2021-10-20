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Ankara Büyükşehir Belediyesine itfaiyeci alımı için başvurular başladı

20.10.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesine itfaiyeci alımı için başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesine alınacak 150 itfaiye eri için başvurular, kurumun internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KPSS puan türü üzerinden alımı yapılacak 150 yeni itfaiye memuru alımı için adaylar, "www.ankara.bel.tr" internet adresi üzerinden başvuru formunu doldurabilecek.

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ya da Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olan adaylar, formu doldurduktan sonra istenilen belgelerle, 1-12 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisindeki Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ adresine şahsen müracaatta bulunacak.

- Sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak

Geçen yıl memur statüsünde 300 itfaiye erini istihdam eden Büyükşehir Belediyesi, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 katı oranında adayı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutacak.

Başvuru sonrası yapılacak değerlendirme sonucu sınava girmeye hak kazanan adaylar, 18 Kasım'da Büyükşehir Belediyesi internet adresinde ilan edilecek.

Ankara İtfaiyesi, sözlü ve uygulamalı sınavları ise 22 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapacak.

- "İtfaiyecilik mezunu gençlerimizden 300 kişiyi işe başlattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladıklarında öncelikle büyük bir personel ihtiyacı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Maalesef geçmiş yıllarda itfaiye teşkilatımıza alınmak üzere işe girişi yapılan birçok personel, başka kurumlara ya da kurum içi başka birimlere kaydırılmıştı. İlk etapta 300 itfaiye personeli alımı gerçekleştirmek için harekete geçtik ve sadece itfaiyecilik mezunu gençlerimizden liyakatla 300 kişiyi işe başlattık. Yine talebimiz fazla olmasına rağmen Çevre Bakanlığına yapmış olduğumuz başvuru ile 150 itfaiyecilik okulu mezunu kişiyi daha işe başlatacağız."

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