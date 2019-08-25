Ankara’da dehşet! Önce bıçaklandı sonra aldığı darbeyle yere yığıldı

Olay, saat 01.00 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesi Sakarya Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Önce karı koca ve bir kadın grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Daha sonra taraflar arasında sözlü devam eden tartışmaya dahil olan erkek grubundan bir kişi tartıştıkları kadının kocasını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

BIÇAKLAYAN ŞAHSI KOVALADI

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve kanlar içerisinde kalan vatandaş, yerden kalkarak kendini bıçaklayan şüpheliyi kovalamaya çalıştı. Bıçaklayan şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaşırken yaralı vatandaş ise ileride bulunan bir otomobile zarar vermek için geri döndü. Otomobile zarar vermeye çalışan yaralı, otomobilin sahibi olduğu iddia edilen kişi tarafından aldığı darbeler ve aşırı kan kaybı sonucunda yol kenarına yığıldı.

“ADAMA NE OLACAKSA OLSUN"

Olay yerinden uzaklaşmak isteyen otomobilin sürücüsüne engel olmak isteyen yaralı şahsın eşine sürücünün yanındaki kişi ise “adama ne olacaksa olsun” diyerek acılı kadına bağırdı. Acılı kadın kanlar içerisinde yerde yatan kocasına koştu.