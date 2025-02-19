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Ankara'da okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin'den açıklama geldi... 20 Şubat için öğrencileri üzecek karar

19.02.2025 21:55
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Ankara'da perşembe günü okullar tatili mi? sorusuna milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yanıt aranıyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası yer yer trafikte zor anlar yaşanırken, 20 Şubat için kar tatili haberi merak ediliyordu. Gözler Vali Vasip Şahin'den gelecek açıklamaya çevrilmişken; beklenen açıklama geldi: Ankara'da 20 Şubat Perşembe kar tatili yok.

Ankara'da okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin'den açıklama geldi... 20 Şubat için öğrencileri üzecek karar

Ankara'da kar yağışı yüzünü gösterdi. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle yer yer trafik durma noktasına geldi, kar fırtınası etkili oldu. İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından kar tatili haberleri gelirken, "Ankara'da yarın okullar tatili mi?" sorusuna da milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yanıt aranıyor.

ANKARA'DA PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Gözler Vali Vasip Şahin'den gelecek açıklamaya çevrilse de alınan bilgilere göre, meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, Ankara’da kar yağışının azaldığı, saat 24.00 itibarıyla tamamen duracağı tahmin edildiğinden Ankara’da okulların tatil edilmesi düşünülmüyor.

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ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN DUYURDU

Milyonların beklediği resmi açıklama ise Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapıldu. Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar tatili Ankara Vasip Şahin
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