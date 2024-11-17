MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ankara'da sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga çıkmıştı! Cansum Şener tutuklandı

Ankara'da sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga çıkmıştı! Cansum Şener tutuklandı

17.11.2024 22:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sosyal medya fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasında silahlı kavga çıkmıştı. Yaşanan arbede sırasında Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurarak yaralamıştı. Cansum Şener sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

16 Kasım'da Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde meydana gelen olayda husumetli sosyal medya fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra yüzyüze görüşmek üzere buluştu. İki fenomenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası Şener ve erkek arkadaşı M.A. gözaltına alınırken, Çağlayan Yıldırım ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı.

AW330572_01

CANSUM ŞENER TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ifade ve sair adli işlemleri tamamlanan şüpheli Cansum Şener'in sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandığını, şüpheliler M.A. ve Çağlayan Yıldırım hakkında ise konutunu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbirlerine karar verildiği bildirildi.

cansu

GÖRÜNTÜLERE ERİŞİM ENGELİ

Savcılıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Soruşturma aşamasında 'TikTok' isimli sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan şiddet içerikli görüntüler ve haberlerle ilgili olarak kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca bahse konu olay anına ilişkin internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ankara Sosyal medya fenomeni silahlı kavga
En Çok Okunan Haberler
Neymar adım adım Türkiye'ye geliyor! Tüm takımlar reddetti, tek çaresi Süper Lig...

Neymar adım adım Türkiye'ye geliyor! Tüm takımlar reddetti, tek çaresi Süper Lig...

Okan Buruk Osimhen'i açıkladı! "Kendisi bize gelip söyledi..."

Okan Buruk Osimhen'i açıkladı! "Kendisi bize gelip söyledi..."

Rusya'nın Kuzey Kore hamlesine ABD'den çok sert karşılık: "Rusya'nın iç bölgeleri vurulabilecek"

Rusya'nın Kuzey Kore hamlesine ABD'den çok sert karşılık: "Rusya'nın iç bölgeleri vurulabilecek"

'Para bunlarda' deyip gösterdi! 'Zenginlerin hepsi yapmış'

'Para bunlarda' deyip gösterdi! 'Zenginlerin hepsi yapmış'

Ümit Özdağ'dan Bakan Yusuf Tekin itirafı! "Öğrencimmiş, dersten nasıl geçti şaşırıyorum"

Ümit Özdağ'dan Bakan Yusuf Tekin itirafı! "Öğrencimmiş, dersten nasıl geçti şaşırıyorum"

İsmail Yüksek'ten Aktürkoğlu sözleri

İsmail Yüksek'ten Aktürkoğlu sözleri

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.