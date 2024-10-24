Ankara'da TUSAŞ'a saldırı! Defne Samyeli isyan etti: Yine kim bilir hangi senaryoya seyirciyiz

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bir taksiyle gelen 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş ederek, tesise yöneldi. Bu sırada şiddetli patlama duyuldu. Saldırı ile birlikte TUSAŞ içinden de patlama ve silah sesleri duyuldu.

2 teröristin saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Acı haberin ardından ünlü isimler de paylaşımda bulundu.

Defne Samyeli'nin sözleri ise öne çıkanlardan biriydi. Sosyal medyada gündem olan Defne Samyeli açıklamasında şunları söyledi:

"Canım ülkem... Yine kim bilir hangi senaryoya seyirciyiz... Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

TARKAN DA TERÖRÜ LANETLEDİ

Tarkan da bir paylaşım yaparak 'Ankara TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum' açıklamasında bulundu.