TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit olan 5 kişinin kimlikleri belli oldu, kahreden detay

Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. 2 teröristin saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

KAHREDEN DETAY!

Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

CESEDİ ARACIN BAGAJINA SAKLAMIŞLAR

Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

Kaynak: AA



Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır