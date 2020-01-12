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  4. Ankara Devlet Tiyatrosunun genç oyuncuları "Açık Denizde"

Ankara Devlet Tiyatrosunun genç oyuncuları "Açık Denizde"

ANKARA HABERLERİ  | 12.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Absürt tiyatronun en iyi örnekleri arasında yer alan ve 6 metrekarelik salda üç kişinin hayatta kalma mücadelesini "açlık" metaforu üzerinden anlatan "Açık Denizde" oyunu, genç kadrosuyla dikkati çekiyor - Adalet, eşitlik, özgürlük, demokratik tercih gibi kavramları eleştirel bakış açısıyla ele alan oyunda, seyircileri sürpriz bir son bekliyor - Yönetmen İlham Yazar: - "Seyircilerimiz 5 gencecik oyuncudan son derece akıcı bir performans izleyecek. Işık ve dekorumuz şahane. Çok iyi bir kreatif kadroyla, çok sağlam, dinamik oyuncularla enteresan bir metin vadediyoruz"

EDA ÖZDENER - Açık Denizde oyunu, 6 metrekarelik bir salda üç kişinin hayatta kalma mücadelesini "açlık" metaforu üzerinden anlatan kurgusu ve genç oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluştu.

Ankara Devlet Tiyatrosunca (DT) sahneye konulan oyun, absürt tiyatronun önde gelen temsilcilerinden Polonyalı yazar Slawomir Mrozek tarafından kaleme alındı.

Batan bir gemiden kurtularak sala çıkan 3 kişinin, yiyeceklerinin bitmesi üzerine aralarından birini yemeye karar vermesi ve kimin yem olacağının belirlenme sürecini anlatan oyunda Pelin Şahin, Müjgan Aksoy, Elif Kaman, Barkın Kenan ve Ümit Atalay rol alıyor.

Adalet, eşitlik, özgürlük, demokratik tercih gibi kavramları eleştirel bakış açısıyla ele alan oyunda, seyircileri sürpriz bir son bekliyor.

Yönetmen İlham Yazar, bu hafta prömiyer yapan oyun hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Açık Denizde'nin teknik olanakları ve absürt tiyatronun en iyi örneklerinden biri olması sebebiyle gözde oyunlar arasında yer aldığını belirten Yazar, Mrozek'in 1950'lerin sonunda yazdığı oyunu, Yücel Erten'in Almanya'da öğrenciyken Türkçe'ye çevirdiğini söyledi.

Oyundaki açlık metaforunun, fiziksel değil psikolojik boyutuyla sahneye taşındığına dikkati çeken Yazar, izleyicinin seviyeli ve dozunda politik hicivler ve göndermelerle küçük balığın büyük balığı yeme hikayesine şahitlik edeceğini anlattı.

Açık Denizde'nin Mustafa Bal tarafından yapılan ışık tasarımıyla, Murat Gülmez'e ait dekorunun etkileyici olduğunu dile getiren Yazar, şöyle konuştu:

"Seyircilerimiz 5 gencecik oyuncudan son derece akıcı bir performans izleyecek. Işık ve dekorumuz şahane. Çok iyi bir kreatif kadroyla, çok sağlam, dinamik oyuncularla, enteresan bir metin vadediyoruz. Oyunumuz, tarzı ve anlatım biçimi itibarıyla 'yani işte fena değil' şeklinde değerlendirilmeyecek. Seyirci ya çok hoşlanacak ya hoşlanmayacak. Bunu biliyorum ve anlıyorum."

- "Genç oyuncularla çalışmak büyük zevk"

İlham Yazar, tamamıyla genç oyuncularla çalıştığını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hacettepe ve Bilkent üniversitesinden öğrencilerim de olan oyuncu arkadaşlarımla beraber çalıştık. Onları yetenek sınavıyla alıp, yetiştirip sonra da profesyonel bir tiyatroda, profesyonel oyuncular olarak profesyonel bir ekibin içine dahil edebilme durumu başlı başına bir serüvendi. Birbirimizden hala çok şey öğrenebiliyoruz. Bu da çok önemli. Benim için onlarla çalışmak büyük zevk."

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Açık Denizde Devlet Tiyatroları İlham Yazar

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