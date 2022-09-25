Ankara Kahve Festivali'ne kahve tutkunlarından yoğun ilgi

Ankara Kahve Festivali'nde ziyaretçiler, kahve firmalarının ikramları ile farklı lezzetleri tatma imkanı buldu.

Bilkent Center'da düzenlenen festivalin son gününde, kahve şefleri ve ustalardan özel teknikler hakkında bilgi alan ziyaretçiler, üç gün süren festivalde, konserler, atölyeler ve seminerlere katıldı.

Ankara Kahve Festivali'nin kurucusu Alper Sesli, festivale gösterilen ilgiden mutlu olduklarını belirtti.

Festivalin bu yıl altıncısının yapıldığını ifade eden Sesli, "Ankara bizim çok sevdiğimiz, önemsediğimiz bir şehir. İlk yıldan beri buradayız. Beş binlerle başlayan rakamlar bugün artık 30 binlerde. Ankaralılar bizi çok sevdi. Bu şehrin kendine ait deneyim festivali anlamındaki en önemli etkinliklerinden biri olarak yerini aldı." dedi.

Festivalin, Ankaralıların keyifle vakit geçirdiği bir etkinlik olduğunu anlatan Sesli, "Gelecek sene seminer ve atölye tarafını büyüteceğiz, bu konuda ciddi bir talep var. Bu sene Ukrayna'dan Endonezya'ya kadar konuşmacımız oldu. Ev kahveciliği ve ev kahvesi konusundaki deneyimlere yer vereceğiz. Mesleki yatırımcılara yönelik çalışmalar yapacağız, mahalle kahveciliği nasıl gelişir detayları nedir gibi. Eğlenirken öğrettiğimiz, öğretirken de bunun ticarete ve işe döndürüleceği formata taşıyacağız." diye konuştu.

