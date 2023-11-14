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  4. Ankara Karakusunlar'daki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı

Ankara Karakusunlar'daki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı

14.11.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'nde 29353 ada, 2 ve 3 parsellerdeki taşınmazlar, özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçı uygulanarak özelleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacak.

Bu taşınmazların özelleştirilmesiyle elde edilecek gelirin, giderler düşüldükten sonra Dışişleri Bakanlığının yeni hizmet binaları ihtiyacının karşılanmasını teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde Dışişleri Bakanlığı adına açılacak hesaba aktarılmasına karar verildi.

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