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Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçının ardından

07.11.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: "Hem oyun hem de mücadele anlamında futbolcularımız istenen oyunu ortaya koydu" - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "İyi oynadığımız bir maçtı, mağlubiyeti hak etmedik"

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim için çok kıymetli bir 3 puan oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Gayet güzel bir maç oldu. Seyir zevki yüksek bir maçtı." diye konuştu.

Maçın başında rakiplerinin penaltı kazanmasının kendilerini korkuttuğunu kaydeden Taşkın, "Kalecimiz tabii kurtardı. Bu, oyuncularımızı ayrıca motive etti. İlk devre dengeli geçti. İkinci devrede ise daha çok isteyen taraf bizdik. Hem oyun hem de mücadele anlamında futbolcularımız istenen oyunu ortaya koydu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirip 2 gol ile galip geldik." değerlendirmesinde bulundu.

- Diyadin: "İyi oynadığımız bir maçtı, mağlubiyeti hak etmedik"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, iyi oynadıkları maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın başında penaltı kaçırdıklarını anımsatan Diyadin, "13-14 kadar şut attık. Oyun hakimiyeti bizde olduğu halde gerekli golü bulamadık. Üçüncü bölgede üretken olamadık. Oyuncularımızın etkisiz olması gol yollarında sıkıntıya neden oldu. İkinci yarı kornerden yediğimiz gol, bizi geri düşürdü. Hamle yaptık ancak gerekli ivmeyi yakalayamadık. Sonuç itibarıyla mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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