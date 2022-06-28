Ankara Keçiörengücü, Uerdi Mara'yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Arnavutluk'un KF Skenderbeu Kulübünden orta saha oyuncusu Uerdi Mara'yı renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, KF Skenderbeu'den 23 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Uerdi Mara ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mara'ya, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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