Ankara kulüpleri, merhum gazeteci Ali Öcal'ı vefatının birinci yılında andı

Ankara spor basınının duayen isimlerinden merhum gazeteci Ali Öcal, ölümünün birinci yılında unutulmadı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara basınının kıymetli emektarı Ali Öcal'ı vefatının 1. yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama da, "Ankara’mızın değerlerinden, basınımızın emektarlarından Ali Öcal'ı, aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Keçiörengücü'nün paylaşımında ise "Ankara basınının kıymetli emektarlarından Ali Öcal'ı, aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." şeklinde görüş belirtildi.

- Ali Öcal kimdir?

Ali Öcal, 18 Mart 1958'de Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde doğdu. Gazetecilik mesleğine 19 yaşında, Ankara'nın Bab-ı Ali'si olarak adlandırılan Rüzgarlı Sokak'taki gazetelerde amatör spor haberleri yaparak başladı.

Bir dönem Çamlıdere'de kendi gazetesini de çıkaran Öcal, Habertürk Gazetesi'nde görev yaptığı dönemde Ankara’daki tüm amatör spor kulüplerinin sesini kamuoyuna duyurmak için canla başla çalıştı. Öcal, Habertürk’ün yanı sıra Anayurt, Star, Sabah gazetelerinde de görev yaptı.

Çalışmalarının merkezine amatör sporlar, okul sporları ve siyaset-spor ilişkisini yerleştiren duayen gazeteci, son olarak golankara.com internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini sürdürüyordu.

Ali Öcal geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat etmişti.

