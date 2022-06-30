ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2022! LGS Ankara Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması belli oldu mu?

Ankara lise taban puanları 2022, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar Ankara lise taba puanları ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki LGS Ankara Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması belli oldu mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

Ankara yer alan liselerin taban puanları merak konusu oldu.

Ankara'nın ilçelerinde yaşayan çok sayıda öğrenci Ankara lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor.

5 Haziran'da sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor.

Şu an geçen senenin puanları aşağıda bulunmaktadır.

Ankara ilçelerindeki liselerin taban puanları ve detaylar:





