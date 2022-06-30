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ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2022! LGS Ankara Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması belli oldu mu?

30.06.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara lise taban puanları 2022, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar Ankara lise taban puanları ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki LGS Ankara Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2022! LGS Ankara Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması belli oldu mu?

Ankara lise taban puanları 2022, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar Ankara lise taba puanları ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki LGS Ankara Lise taban puanları, nitelikli okul ve yüzdelik dilimleri sıralaması belli oldu mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

Ankara yer alan liselerin taban puanları merak konusu oldu.

Ankara'nın ilçelerinde yaşayan çok sayıda öğrenci Ankara lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor.

5 Haziran'da sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor.

Şu an geçen senenin puanları aşağıda bulunmaktadır.

Ankara ilçelerindeki liselerin taban puanları ve detaylar:

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LGS sonuçları açıklandıLGS sonuçları açıklandı
LGS 2022 sonuçları açıklandı!LGS 2022 sonuçları açıklandı!
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Anahtar Kelimeler:
Ankara LGS Liselere Geçiş Sınavı
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