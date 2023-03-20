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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 19 kişi gözaltına alındı

20.03.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2011-2013 yılları arasında yapılan bazı merkezi sınavlarda, soruların usulsüz alınarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına dağıtılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ mensupları tarafından 2011-2013'te yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'nda (ÜDS) soruların "usulsüz alınarak, örgüt mensuplarına dağıtıldığı, haksız menfaat sağlandığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından başlatılan soruşturmada, haklarında, "örgüt evlerinde kaldıkları ve bir kısım sınav sorularının verildiğine ilişkin beyanlar bulunan, mahrem imam konumundaki kişilerle irtibat kayıtları belirlenen, örgütün gizli haberleşme şekli ardışık arama gibi yöntemler kullanan ve örgütsel faaliyetleri tespit edilen" kamu kurumu çalışanı 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin 19'u gözaltına alındı.

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