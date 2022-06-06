Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni yapıldı

ANKARA(AA) - Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörlüğünde görev süresi dolan Prof.Dr. Erol Parlak, koltuğunu Prof. Dr. Erhan Özden'e devretti.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Üniversitedeki devir teslim töreninde bir konuşma yapan Özden, önemli bir emanet devraldığını ifade ederek, Prof. Erol Parlak’a katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Sanatın toplumların ilerlemesinde önemli paya sahip olduğunu belirten Özden, Türk sanatı ve müziğinin dünyada tanınırlığını artırmak adına aralıksız çalışacaklarını belirtti.

Görev tesliminin ardından veda konuşması yapan Parlak ise yeni rektör Özden’e başarı dileyerek, "Müziğe ve sanata böyle bir kurumun çatısı altında hizmet etmek benim için gurur vericiydi. Bundan sonraki süreçte Prof. Dr. Erhan Özden’in bu görevi layığıyla yapacağına inancım tam. Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Rektör Özden, Prof. Erol Parlak’a çiçek ve plaket takdim etti.

- Prof. Dr. Erhan Özden'in öz geçmişi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünden 2001'de mezun olan Özden, aynı fakültede "Türk Musiki Nazariyatı" ve "Ney" dersleri verdi.

Bu süre zarfında TRT Erzurum Radyosu Türk Müziği Korosu’nda ney icracılığı yapan Özden, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimini tamamladı.

Özden, yurt içi ve yurt dışında çeşitli konser ve akademik çalışmalara katıldı. İstanbul Üniversitesi Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak "Osmanlı Arşivlerinde Musiki" ve "Türk Müziği Nazariyatı" alanlarında çeşitli dersler veren Prof.Dr. Özden, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yürütülen müzik dersi müfredat çalışmalarında görev aldı.

Birçok albüm ve kitap çalışması bulunan sanatçı/akademisyen Özden, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı'nda da öğretim üyesi.

